Kafaları allak bullak etti ortalık resmen alev alev! Altın fiyatlarının kalibresi iyice kayacak! Eylül ayında en az...
Düşüşlü ve çıkışlı seyriyle yatırımcısı tarafından sık sık takip edilen altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik görülüyor. Altın fiyatlarının son haftalarda baş döndürmesinin ardından uzmanlar tarafından yapılan yorumlar büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Uzman isimler altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirerek fiyatların gidişatı hakkında analizler yapıyor. Haziran ayında peş peşe düşüş yaşayan ve 494 lira seviyelerini gören gram altının fiyatı dün kapanış saatlerinde 502 lira 50 kuruş seviyelerinde işlem gördü. Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1.807 dolar seviyelerinde geziniyor.
Kafaları allak bullak etti ortalık resmen alev alev! Altın fiyatlarının kalibresi iyice kayacak. Yatırım amacıyla yüz binlerce kişi gram, çeyrek ya da bilezik alımı yapıyor ve günün belirli saatlerinde fiyatlarda yaşanan değişimleri mercek altına alıyor. Son haftalarda yaşanan peş peşe düşüş ve yükselişler baş döndürdü. Dün kapanışta çeyrek altın 814,00 lira, Cumhuriyet altını 3.332,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 502,50 liradan işlem görmüştü. Yaşanan son gelişmelerin hemen sonrasında uzmanların yaptığı yorumlar dakika dakika takip ediliyor ve fiyatların hangi yöne seyredeceği akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor.
- 2020'nin yaz aylarında altının ons fiyatının 2.075 dolar, altının gram fiyatının 540 liraya yükseldiğini gördük. 2021'e altının ons fiyatı 1.898 dolar, altının gram fiyatı 451 liradan başlamıştı. 2021'in ilk haftasını yükseliş isteğinde başlayan altın fiyatlarında düşüş trendinin başladığını gördük.