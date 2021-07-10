Kafaları allak bullak etti ortalık resmen alev alev! Altın fiyatlarının kalibresi iyice kayacak! Eylül ayında en az...

Kafaları allak bullak etti ortalık resmen alev alev! Altın fiyatlarının kalibresi iyice kayacak. Yatırım amacıyla yüz binlerce kişi gram, çeyrek ya da bilezik alımı yapıyor ve günün belirli saatlerinde fiyatlarda yaşanan değişimleri mercek altına alıyor. Son haftalarda yaşanan peş peşe düşüş ve yükselişler baş döndürdü. Dün kapanışta çeyrek altın 814,00 lira, Cumhuriyet altını 3.332,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 502,50 liradan işlem görmüştü. Yaşanan son gelişmelerin hemen sonrasında uzmanların yaptığı yorumlar dakika dakika takip ediliyor ve fiyatların hangi yöne seyredeceği akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor.