Kadınlara çalışmadan YAŞ-YIL şartsız PRİMSİZ emeklilik! Bilmeyen başını taşlara vuruyor! 4.000 TL maaş! 20-25 yıl evli kalın ya da kalmayın sigortasız 4B Bağkur’lu olun

Çalışmadan da emekli olunabiliyor. Her yıl milyonlarca kadın 'çalışmıyorum ama emekli maaşı almak istiyorum.' diyor. Bu mümkün! Peki ama nasıl? İsteğe bağlı sigorta ile 4B Bağkur'lu olabilir ve bu sistem ile emekli maaşı alabilirsiniz. İsteğe bağlı sigortalılık ile kendi kendinize maaş belirleyip her ay sigorta yatırıp bir yerde çalışamadan normal emeklilik hayatı yaşayabilirsiniz. Bunun belli başlı şartları ve yolları var. İşte gelin detaylara bakalım...