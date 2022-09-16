Kadınlara çalışmadan YAŞ-YIL şartsız PRİMSİZ emeklilik! Bilmeyen başını taşlara vuruyor! 4.000 TL maaş! 20-25 yıl evli kalın ya da kalmayın sigortasız 4B Bağkur'lu olun
Evli kadınlara, sigortası olmayanlara müjde! Hiç sigortanız olmasa dahi emekli maaşı alabilirsiniz. Şartları taşıyan kadınlar bu zamana kadar çalışmış gibi emekli maaşı edinebilecekler. Çalışma imkanı olmayan ev hanımları dahil tüm kadınlar bu yolla emeklilik hakkı elde edebilecek. YAŞ, YIL VE PRİM GÜNU şartlarına gerek yok! Erkekler de yararlanabiliyor ancak en büyük avantaj kadınların! Peki isteğe bağlı sigortalılık nedir? 25 yıl evli kalan kadınlar emekli olabilir mi? En az 3 bin TL maaş imkanı! Hemen 4B Bağkur'lu olabilirsiniz. İşte detayları...
Çalışmadan da emekli olunabiliyor. Her yıl milyonlarca kadın 'çalışmıyorum ama emekli maaşı almak istiyorum.' diyor. Bu mümkün! Peki ama nasıl? İsteğe bağlı sigorta ile 4B Bağkur'lu olabilir ve bu sistem ile emekli maaşı alabilirsiniz. İsteğe bağlı sigortalılık ile kendi kendinize maaş belirleyip her ay sigorta yatırıp bir yerde çalışamadan normal emeklilik hayatı yaşayabilirsiniz. Bunun belli başlı şartları ve yolları var. İşte gelin detaylara bakalım...
Şartlar belirlendi!
Türkiye'de ikamet edenler ile ikamet etmekteyken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarından; zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde çalışmayan, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içinde 30 günden az olarak çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar, 18 yaşını dolduranlar faydalanabiliyor.