İşte THY’nin en genç kaptan pilotu! 7 yıldır gökyüzünde

"LİSE YILLARINDAN İTİBAREN PİLOT OLMAYI HAYAL ETMİŞTİM"

Pilotluk macerasının lise yıllarında bir kadın kaptanı kokpitte görmesiyle başladığını belirten eşi de THY'de kaptan pilot olan Selin Sevimli, "Pilot olmak benim lise yıllarımda dikkatimi çekmişti. O dönemde pilot nasıl olunur araştırmaya başlamıştım. Daha sonra ise Anadolu Üniversitesi'nin pilotaj bölümü olduğunu öğrendim ve bu bölümü orada okuyabileceğimi düşünmeye başladım. Bu bölüme hazırlandım ve okula girdim. Okul bittikten sonra da 2013 yılından itibaren de THY'de uçmaya başladım. THY, bayrak taşıyıcı çok önemli bir şirket. Dünyanın bütün noktalarına bayrağımızı taşımak ve THY'de uçmak öncelikle benim için bir gurur. Mesleki anlamda da böyle güzel bir şirket de işimi yapabildiğim için bu konuda çok mutluyum." dedi.