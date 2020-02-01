Çalışanlar dikkat AGİ'niz eksik yatabilir! 2020 en düşük AGİ parası ne kadar oldu? Zamlı AGİ ücreti kaç para?

Milyonlarca çalışan dikkat AGİ'niz eksik yatabilir! Zamlı AGİ ödemeleri merakla araştırılıyor. Özellikle 2020 yılının ilk zamlı maaşını alacak özel sektör işçileri AGİ ücretlerini yakından inceliyor. İşçilerin maaşlarına ek olarak belirlenen şartlarda AGİ ödemesi yapılıyor. En düşük AGİ 220 TL'nin üzerinde. En az AGİ ödemesini bekar işçiler ve eşi çalışan evliler alıyor. En yüksek ödeme ise evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu çalışana yapılıyor. Peki, Zamlı AGİ ücret ne kadar? 2020 en düşük AGİ parası ne kadar oldu? İşte detaylar... Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır.

01.02.2020 12:15 - Son Güncelleme: 01.02.2020 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





