Çalışanlar dikkat AGİ'niz eksik yatabilir! 2020 en düşük AGİ parası ne kadar oldu? Zamlı AGİ ücreti kaç para?
Milyonlarca çalışan dikkat AGİ'niz eksik yatabilir! Zamlı AGİ ödemeleri merakla araştırılıyor. Özellikle 2020 yılının ilk zamlı maaşını alacak özel sektör işçileri AGİ ücretlerini yakından inceliyor. İşçilerin maaşlarına ek olarak belirlenen şartlarda AGİ ödemesi yapılıyor. En düşük AGİ 220 TL'nin üzerinde. En az AGİ ödemesini bekar işçiler ve eşi çalışan evliler alıyor. En yüksek ödeme ise evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu çalışana yapılıyor. Peki, Zamlı AGİ ücret ne kadar? 2020 en düşük AGİ parası ne kadar oldu? İşte detaylar... Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır.
Asgari ücret üzerinde maaş alan işçiler ilk zamlı maaşlarını Şubat ayında alacak. Birçok işçi bu gece yarısı maaşlarını hesaplarda görecek ve zam oranlarını hesaplayacak. İşçilerin maaşlarına zamlı AGİ ücretleri de dahil edilecek. İşçiler zamları ile AGİ'lerini ayrı hesaplamalı. Zira AGİ ödemesi devlet tarafından maaşın dışında ödeniyor. AGİ ücretleri bu yıl yüzde 15 oranında zamlandı. En düşük AGİ 220 TL'nin üzerine çıktı. Maaşlarınızı kontrol ederken AGİ'lerinizi mutlaka hesap edin. Peki, zamlı AGİ ücret ne kadar? 2020 en düşük AGİ parası ne kadar oldu? İşte 2020 AGİ ücretleri...
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 15 ZAM YAPILDI
Asgari ücret zammı Aralık ayında yapılan görüşmelerle belirlendi. Enflasyonun yüzde 11,84 olarak gerçekleştiği yılda asgari ücrete yüzde 15,03 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük asgari ücret ödemesi 2 bin 324 TL oldu. Brüt asgari ücret ise 2 bin 943 TL olarak görülüyor.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR?
Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.