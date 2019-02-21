İşte isim isim fahiş fiyatla vurgun yapan marketler!
Meyve ve sebzede fahiş fiyat artışı ile vatandaşın cebini yakan fırsatçılara karşı Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler arttırıldı. Yapılan denetimler neticesinde 88 firmanın fahiş fiyat uyguladığı 244 işlem tespit edildi. 1 liraya alınan salatalığın 9 liraya, 50 kuruşa alınan patatesin 4 liraya satıldığı bazı hallerdeki 88 firmaya toplam 2 milyon TL ceza kesileceği belirtildi.
Bu iddiaların ardından da hükümet özellikle hallerdeki denetimlerini arttırmış, fiyat yükselişlerini takibe almıştı. Son dönemde hallere yönelik artan denetimlerin ardından bazı hallere Ticaret Bakanlığı ekiplerinin girmesine engel olunmuştu. Ancak denetimlerin sıkı tutulmasının ardından hallerde oluşan fiyatlar da ortaya çıkmaya başladı
1 TL'LİK SALATALIK 9 TL
Firmaların maliyetleri ile satış fiyatlarını karşılaştıran ekiplerin ortaya çıkardığı tabloya göre, fahiş fiyat uygulaması yapan 88 firma ve 244 işlem tespit edildi. Yüzde 100 ile yüzde 250 arası kâr koyulan 141 işlem, yüzde 250 ile yüzde 400 arası kâr koyulan 41 işlem, yüzde 400 ile yüzde 800 arası kâr koyulan 10 işlemi yapan 88 firmaya 2 milyon TL ceza kesileceği öğrenildi.
Yapılan incelemelerde özellikle İstanbul hallerinde fahiş fiyat artışlarına rastlanıldı. Ataşehir Hali'nde 1 liraya alınan salatalığın 9 liraya, 50 kuruşa alınan patatesin 4 liraya, 4 liraya alınan sarımsağın 25 liraya satıldığı tespit edildi. Aynı şekilde Bayrampaşa halinde 86 kuruşluk biberin 5.5 TL'ye, 80 kuruşluk armutun 5 liraya satıldığı ortaya çıktı.