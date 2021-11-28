İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL’nin altındaki sıfır otomobiller! Renault, Fiat, Ford, Volkswagen...

TOPLAM SATIŞLARDA LİDER FIAT

ODD raporundan elde edilen bilgilere göre geçtiğimiz ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 12 bin 255 adetle ilk sırayı alarak lider oldu. Fiat'ı 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin 191 satışla da Renault takip etti.