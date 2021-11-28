İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Renault, Fiat, Ford, Volkswagen...
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşanan çip krizi sıfır araç üretimini derinden etkilemişti. Sıfır otomobil almak isteyenler en ucuz fiyatlı markaları araştırıyor. 200 bin liranın altında satışta olan sıfır araç sadece 3 markada kaldı. İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri...
28.11.2021 18:06
- Son Güncelleme: 28.11.2021 18:06
Öte yandan günden güne artan sıfır araç fiyatları da vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Yılın son ayına girilmek üzereyken işte markaların en ucuz sıfır otomobil modelleri...