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Haberler Ekonomi İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Renault, Fiat, Ford, Volkswagen...

İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL'nin altındaki sıfır otomobiller! Renault, Fiat, Ford, Volkswagen...

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşanan çip krizi sıfır araç üretimini derinden etkilemişti. Sıfır otomobil almak isteyenler en ucuz fiyatlı markaları araştırıyor. 200 bin liranın altında satışta olan sıfır araç sadece 3 markada kaldı. İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri...

28.11.2021 18:06 - Son Güncelleme: 28.11.2021 18:06
İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL’nin altındaki sıfır otomobiller! Renault, Fiat, Ford, Volkswagen...

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) elde edilen verilere göre otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021'in ekim ayında 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40.1 azalarak 56 bin 746 oldu.

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İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL’nin altındaki sıfır otomobiller! Renault, Fiat, Ford, Volkswagen...

2021 yılı ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.9 azalarak 40 bin 512 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 11.7 azalışla 16 bin 234 seviyesinde gerçekleşti.

İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL’nin altındaki sıfır otomobiller! Renault, Fiat, Ford, Volkswagen...

TOPLAM SATIŞLARDA LİDER FIAT
ODD raporundan elde edilen bilgilere göre geçtiğimiz ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 12 bin 255 adetle ilk sırayı alarak lider oldu. Fiat'ı 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin 191 satışla da Renault takip etti.

İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL’nin altındaki sıfır otomobiller! Renault, Fiat, Ford, Volkswagen...

Öte yandan günden güne artan sıfır araç fiyatları da vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Yılın son ayına girilmek üzereyken işte markaların en ucuz sıfır otomobil modelleri...

İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL’nin altındaki sıfır otomobiller! Renault, Fiat, Ford, Volkswagen...

SKODA
Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort 344 bin 900 TL

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