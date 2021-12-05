İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL altında model yok! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Peugeot…
Sıfır otomobil almak isteyenler kampanyaları ve fiyat listelerini takip ediyor. Çip krizi yüzünden sıfır otomobilde yaşanan tedarik sorunu nedeniyle yükselen fiyatlardan sonra 200 bin TL'nin altında araba kalmadı. İşte en ucuz sıfır otomobiller
05.12.2021 09:37
- Son Güncelleme: 05.12.2021 14:00
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...