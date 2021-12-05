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Haberler Ekonomi İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL altında model yok! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Peugeot…

İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL altında model yok! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Peugeot…

Sıfır otomobil almak isteyenler kampanyaları ve fiyat listelerini takip ediyor. Çip krizi yüzünden sıfır otomobilde yaşanan tedarik sorunu nedeniyle yükselen fiyatlardan sonra 200 bin TL'nin altında araba kalmadı. İşte en ucuz sıfır otomobiller

05.12.2021 09:37 - Son Güncelleme: 05.12.2021 14:00
İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL altında model yok! Volkswagen, Renault, Fort, Fiat, Peugeot…

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL altında model yok! Volkswagen, Renault, Fort, Fiat, Peugeot…

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 368,600 TL

1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 384,200 TL

İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL altında model yok! Volkswagen, Renault, Fort, Fiat, Peugeot…

SEAT

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 266.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 369.000 TL

İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL altında model yok! Volkswagen, Renault, Fort, Fiat, Peugeot…

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 399.000 TL

İşte en ucuz sıfır otomobiller! 200 bin TL altında model yok! Volkswagen, Renault, Fort, Fiat, Peugeot…

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 399.000 TL

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