Ev, arsa ve iş yeri sahipleri için son gün: 2026 emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır?

EMLAK BEYANNAMESİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Tapu işlemlerini tamamlayan vatandaşların emlak vergisi bildirimini, taşınmazın satın alındığı yılın sonuna kadar vermesi gerekiyor.

Örneğin 2026 yılı içerisinde ev satın alan bir kişinin en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar belediyeye bildirimde bulunması şart.

Yılın son üç ayında, yani ekim, kasım ve aralık döneminde satın alınan taşınmazlarda ise bildirim süresi tapu tescil tarihinden itibaren üç ay olarak uygulanıyor.