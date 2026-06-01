Ev, arsa ve iş yeri sahipleri için son gün: 2026 emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır?

Milyonlarca konut, arsa ve iş yeri sahibini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi 1. taksit ödeme süresi bugün mesai bitimiyle sona eriyor. Ödemelerini e-Devlet, belediye siteleri veya internet bankacılığı üzerinden tamamlamayan mükelleflere aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak. Peki emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır, kimler emlak vergisinden muaf? İşte 2026 emlak vergisi hesaplama tablosu ve beyanname süresi detayları...

Konut, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin 2026 yılı ilk taksit ödemelerinde süre bugün sona eriyor. Vergi mükellefleri ödemelerini belediyelerin internet siteleri, e-Devlet entegrasyonlu sistemler ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Ödemelerini bugün tamamlamayanlar için aylık yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Yetkililer, son gün yoğunluğu yaşanmaması için işlemlerin gün içerisinde tamamlanmasını öneriyor.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILABİLİYOR?

Emlak vergisi ödemeleri birçok farklı kanal üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Mükellefler, bağlı bulundukları belediyelerin dijital hizmet platformlarından işlem yapabilirken, e-Devlet entegrasyonuna sahip belediyelerin online ödeme sistemlerini de kullanabiliyor.

Ayrıca çok sayıda banka, mobil bankacılık ve internet şubeleri üzerinden emlak vergisi ödeme hizmeti sunuyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Kanunda belirtilen şartları taşıyan bazı vatandaşlar emlak vergisi ödemiyor.

Muafiyet kapsamında bulunan gruplar şöyle:

  • Tek konuta sahip olan ve herhangi bir geliri bulunmayan ev hanımları ile işsizler
  • Emekli aylığı dışında geliri olmayan emekliler
  • Emekli dul ve yetim aylığı alanlar
  • Engelliler
  • Gaziler
  • Şehitlerin dul ve yetimleri

Muafiyetten yararlanabilmek için sahip olunan tek konutun brüt 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.

Öte yandan tek evini kiraya vererek başka bir evde kiracı olarak yaşayan vatandaşlar da belirli şartları sağlamaları halinde muafiyet hakkından yararlanabiliyor.

Emeklilerin muafiyet kapsamında değerlendirilebilmesi için ise herhangi bir işte çalışmıyor olmaları gerekiyor.

BU YIL EV ALANLAR VERGİYİ NE ZAMAN ÖDEYECEK?

2026 yılı içinde satın alınan konutların emlak vergisini mevcut malik, yani satıcı ödüyor. Bu yıl ev satın alan vatandaşlar için emlak vergisi yükümlülüğü 2027 yılında başlayacak.

Yeni ev sahiplerinin vergi ödemesi yapması gerekmese de taşınmazlarını belediyeye bildirmeleri gerekiyor.

EMLAK BEYANNAMESİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Tapu işlemlerini tamamlayan vatandaşların emlak vergisi bildirimini, taşınmazın satın alındığı yılın sonuna kadar vermesi gerekiyor.

Örneğin 2026 yılı içerisinde ev satın alan bir kişinin en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar belediyeye bildirimde bulunması şart.

Yılın son üç ayında, yani ekim, kasım ve aralık döneminde satın alınan taşınmazlarda ise bildirim süresi tapu tescil tarihinden itibaren üç ay olarak uygulanıyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisinin hesaplanmasında belediyelerin belirlediği metrekare birim değerleri esas alınıyor. Taşınmazın yüzölçümü ile bu değer çarpılarak vergiye esas rayiç bedel ortaya çıkarılıyor.

2026 yılında uygulanacak oranlar ise taşınmazın türüne ve bulunduğu bölgeye göre değişiyor:

2026 yılında uygulanacak oranlar ise taşınmazın türüne ve bulunduğu bölgeye göre değişiyor:

Taşınmaz TürüBüyükşehirDiğer İller
KonutBinde 2Binde 1
İş YeriBinde 4Binde 2
ArsaBinde 6Binde 3
AraziBinde 2Binde 1

Hesaplanan vergiye ek olarak, vergi tutarının yüzde 10'u oranında "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" da tahsil ediliyor.

GECİKME FAİZİNE DİKKAT

Emlak vergisinin ilk taksitini bugün içerisinde ödemeyen mükellefler için gecikme faizi işlemeye başlayacak. Vergi yükümlülerinin ek maliyetle karşılaşmamak için ödemelerini gün sonuna kadar tamamlaması gerekiyor.

Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Ekonomi