Ev, arsa ve iş yeri sahipleri için son gün: 2026 emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır?
Milyonlarca konut, arsa ve iş yeri sahibini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi 1. taksit ödeme süresi bugün mesai bitimiyle sona eriyor. Ödemelerini e-Devlet, belediye siteleri veya internet bankacılığı üzerinden tamamlamayan mükelleflere aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak. Peki emlak vergisi ödemesi nasıl yapılır, kimler emlak vergisinden muaf? İşte 2026 emlak vergisi hesaplama tablosu ve beyanname süresi detayları...
2026 yılında uygulanacak oranlar ise taşınmazın türüne ve bulunduğu bölgeye göre değişiyor:
|Taşınmaz Türü
|Büyükşehir
|Diğer İller
|Konut
|Binde 2
|Binde 1
|İş Yeri
|Binde 4
|Binde 2
|Arsa
|Binde 6
|Binde 3
|Arazi
|Binde 2
|Binde 1
Hesaplanan vergiye ek olarak, vergi tutarının yüzde 10'u oranında "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" da tahsil ediliyor.