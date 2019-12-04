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İstanbul'da 75 bin liraya satılık daire! Kentsel dönüşümle 5 kat para kazanabilirsiniz

Emlak yatırımı milyonlarca vatandaş için vazgeçilmez ve en çok tercih edilen yatırım çeşitlerinin başında geliyor. Her yıl birçok vatandaş konut satın alarak yatırım fırsatlarını değerlendiriyor. İstanbul'da kentsel dönüşüme uygun ve ucuz daireler alıcıları için büyük fırsat teşkil ediyor. Bu daireleri satın alıp kentsel dönüşümle 5 katı kazanç elde ederek değerlendirmek mümkün. Peki İstanbul'da hangi ilçede konut fiyatları ne kadar? Yatırım için en ideal evler nerede ve kaç lira? Detaylar haberimizde...

04.12.2019 09:00 - Son Güncelleme: 04.12.2019 09:00
İstanbul'da 75 bin liraya satılık daire! Kentsel dönüşümle 5 kat para kazanabilirsiniz

Yatırımlık ev almak isteyenlere çok ucuza fırsatlar var. Kentsel dönüşüme uygun olan daireler büyük ilgi görüyor. Kentsel dönüşümle yenilenen evlerin İstanbul'daki fiyatları ortalama olarak 400-500 bin liradan başlıyor.

İstanbul'da 75 bin liraya satılık daire! Kentsel dönüşümle 5 kat para kazanabilirsiniz

İstanbul'da krediye uygun olmayan ancak tüketici kredisiyle de alınabilecek daireler bulunuyor. Bir miktar peşinatla kalanı yüzde 0.98 faizle borçlanılarak ödenecek daireler İstanbul'da bulunuyor.

İstanbul'da 75 bin liraya satılık daire! Kentsel dönüşümle 5 kat para kazanabilirsiniz

Bu daireler alındıktan sonra yapılacak tek başvuruyla kentsel dönüşüme sokulup evin sıfırlanması sağlanıyor. Kentsel dönüşüm için belediyeye sadece bir malikin başvurusu yetiyor ve binanın çürük çıkması durumunda yıkımı sağlanıyor.

İstanbul'da 75 bin liraya satılık daire! Kentsel dönüşümle 5 kat para kazanabilirsiniz

Hürriyet'in haberine göre yeniden inşa edilen evler hem krediye uygun hale geliyor hem de değerini 5'e katlıyor. Yenilenmenin ardından hem satılabilir hem de yüksek fiyatlardan kiraya verilmesi de sağlanabiliyor.

İstanbul'da 75 bin liraya satılık daire! Kentsel dönüşümle 5 kat para kazanabilirsiniz

İşte İstanbul'da bulunan en ucuz ve yatırımlık evler:

Arnavutköy

Komple bina 500 bin lira

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