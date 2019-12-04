İstanbul'da 75 bin liraya satılık daire! Kentsel dönüşümle 5 kat para kazanabilirsiniz
Emlak yatırımı milyonlarca vatandaş için vazgeçilmez ve en çok tercih edilen yatırım çeşitlerinin başında geliyor. Her yıl birçok vatandaş konut satın alarak yatırım fırsatlarını değerlendiriyor. İstanbul'da kentsel dönüşüme uygun ve ucuz daireler alıcıları için büyük fırsat teşkil ediyor. Bu daireleri satın alıp kentsel dönüşümle 5 katı kazanç elde ederek değerlendirmek mümkün. Peki İstanbul'da hangi ilçede konut fiyatları ne kadar? Yatırım için en ideal evler nerede ve kaç lira? Detaylar haberimizde...
04.12.2019 09:00
- Son Güncelleme: 04.12.2019 09:00
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