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Haberler Ekonomi İstanbul, Ankara 23 ilde ucuza ev satışı başladı! İcradan dev ilan: 90- 116 M² 2+1 3+1 7+1 daireler 400 bin TL'ye düştü! Kaçıran başını taşlara vurur!

İstanbul, Ankara 23 ilde ucuza ev satışı başladı! İcradan dev ilan: 90- 116 M² 2+1 3+1 7+1 daireler 400 bin TL'ye düştü! Kaçıran başını taşlara vurur!

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok ilinde ucuza konut satışları başladı. 2+1, 3+1 daireler 400 bin TL gibi bir fiyata satılıyor. İllerin icra dairesi müdürlükleri tarafından onlarca ilan yayımlandı. Örneğin İstanbul Gaziosmanpaşa'da net 81,40 m&sup2; daire icradan satılğa çıkartıldı. Muhammen bedeli 420.000 TL olarak belirlendi. Satış günü 02.12.2022 saat 14:06 olarak duyuruldu. İşte detaylar...

13.11.2022 11:27 - Son Güncelleme: 13.11.2022 11:27
İstanbul, Ankara 23 ilde ucuza ev satışı başladı! İcradan dev ilan: 90- 116 M² 2+1 3+1 7+1 daireler 400 bin TL’ye düştü! Kaçıran başını taşlara vurur!

İstanbul, Ankara, İzmir ve 23 ilde ucuza ev satışı başladı! İcradan dev ilan: 2+1 3+1 daireler 400 bin TL'den başlıyor! Kaçıran başını taşlara vurur! Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlere duyuru yapıldı. Başvurular başladı, acele edin! İcralık satışları arasına yenileri eklendi. Bu fiyata baba oğluna vermez! İcra yoluyla temin edilen ev satışları son zamanların en hareketli pazarlarından birini oluşturmaya başladı.

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İstanbul, Ankara 23 ilde ucuza ev satışı başladı! İcradan dev ilan: 90- 116 M² 2+1 3+1 7+1 daireler 400 bin TL’ye düştü! Kaçıran başını taşlara vurur!

Vatandaşların sık sık tercih ettiği ev alma yöntemi olan icralık satışlar Kasım ayında yoğun ilgi görüyor. Bu ay onlarca ilde çok ucuza konutlar satılıyor. İl il icra dairesi müdürlüklerinden ilanlar yayımlandı. İşte o ilanlardan bazıları:

İstanbul, Ankara 23 ilde ucuza ev satışı başladı! İcradan dev ilan: 90- 116 M² 2+1 3+1 7+1 daireler 400 bin TL’ye düştü! Kaçıran başını taşlara vurur!

👉İstanbul Gaziosmanpaşa'da net 81,40 m² daire icradan satılıktır.

Birinci Satış Günü
02.12.2022 14:06

Muhammen Bedeli
420.000 ₺

İstanbul, Ankara 23 ilde ucuza ev satışı başladı! İcradan dev ilan: 90- 116 M² 2+1 3+1 7+1 daireler 400 bin TL’ye düştü! Kaçıran başını taşlara vurur!

👉İstanbul Avcılar'da net 85 m² daire icradan satılıktır

Birinci Satış Günü
29.11.2022 14:59

Muhammen Bedeli
400.000 ₺

İstanbul, Ankara 23 ilde ucuza ev satışı başladı! İcradan dev ilan: 90- 116 M² 2+1 3+1 7+1 daireler 400 bin TL’ye düştü! Kaçıran başını taşlara vurur!

👉Ataşehir'de 130 m² daire icradan satılıktır

Birinci Satış Günü
05.01.2023 10:05

Muhammen Bedeli
2.905.480 ₺

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