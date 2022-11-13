İstanbul, Ankara 23 ilde ucuza ev satışı başladı! İcradan dev ilan: 90- 116 M² 2+1 3+1 7+1 daireler 400 bin TL’ye düştü! Kaçıran başını taşlara vurur!

İstanbul, Ankara, İzmir ve 23 ilde ucuza ev satışı başladı! İcradan dev ilan: 2+1 3+1 daireler 400 bin TL'den başlıyor! Kaçıran başını taşlara vurur! Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlere duyuru yapıldı. Başvurular başladı, acele edin! İcralık satışları arasına yenileri eklendi. Bu fiyata baba oğluna vermez! İcra yoluyla temin edilen ev satışları son zamanların en hareketli pazarlarından birini oluşturmaya başladı.