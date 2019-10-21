İşsizlik maaşı ne kadar 2019? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Tazminat almanın şartları nelerdir?

Emeklilik hesaplama, işsizlik maaşı ve tazminat alma şartları Türkiye'de milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Bu bağlamda kağpsamlı bir haber hazırladık. Türkiye'deki milyonlarca çalışan, tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan işsizlik maaşı en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira oldu. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, gündeme ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını verdi. İşte herkesi yakından ilgilendiren soruların cevapları...

21.10.2019 09:14 - Son Güncelleme: 21.10.2019 09:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





