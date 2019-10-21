GaleriEkonomi

İşsizlik maaşı ne kadar 2019? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? Tazminat almanın şartları nelerdir?

Emeklilik hesaplama, işsizlik maaşı ve tazminat alma şartları Türkiye'de milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Bu bağlamda kağpsamlı bir haber hazırladık. Türkiye'deki milyonlarca çalışan, tazminat alma şartları nelerdir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan işsizlik maaşı en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira oldu. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, gündeme ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını verdi. İşte herkesi yakından ilgilendiren soruların cevapları...

21.10.2019 09:14 - Son Güncelleme: 21.10.2019 09:14
Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ne kadar 2019? Tazminat almanın şartları nelerdir?

Soru: Oğlum Mayıs ayından itibariyle işsizlik maaşı almakta. Askere gittiğinde işsizlik maaşı kesilir mi? Aysel RESULOĞLU

Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ne kadar 2019? Tazminat almanın şartları nelerdir?

Cevap: İşsizlik maaşı çalışma imkanı bulunan kişilere veriliyor. Askerdeyken bu imkan olmadığı için ödeme kesiliyor. Ancak döndükten sonra bir ay içinde müracaat ederse kalan maaşlarını almaya devam eder.

Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ne kadar 2019? Tazminat almanın şartları nelerdir?

Soru: 2017 yılından itibaren sağ omuzum için ödem, iltihap ve kemik iliği ödemi tedavisi görüyorum. Sonra sol omuzumda aynısı oldu. İstanbul Meslek Hastanesi sağ omuzum için 'Meslek hastalığı' dedi. Eylül ayında kontrol var, sonuç ne olur? Adem KARAKAŞ

Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ne kadar 2019? Tazminat almanın şartları nelerdir?

Cevap: Bu tür konularda sonucu doktorlar belirliyor. Onların vereceği raporlara göre SGK uygulama yapıyor, malülean emeklilik, iş göremezlik ödeneği gibi haklarınız olabilir

Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır? İşsizlik maaşı ne kadar 2019? Tazminat almanın şartları nelerdir?

Soru: Annem SSK emeklisi. Aynı zamanda rahmetli babam üzerinden dul maaşı alıyor. Rahmetli dedem üzerinden de yetim maaşı alabilir mi? Olcay FIRAT

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye yüzde 7.3 zam | SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış ne kadar olacak?
Emekliye yüzde 7.3 zam | SSK SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış ne kadar olacak?