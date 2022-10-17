İslam Memiş'ten son dakika ALTIN yorumu! 'Ciddi anlamda canları yanacak' Gram altın 1014 TL... Bu kişiler kazanır! Elinde altını olanlar bunu yapsın!

Altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar altında son durumu merak ediyor. Bu noktada gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve ATA altın fiyatını merak ediyor. Peki altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve diğer yatırım araçlarına ilişkin kiritik tahminlerde bulundu. Memiş, ''Altının ons fiyatından bahsettim. Dolar endeksindeki sert düşüşler toparlanmaya neden oldu. Gram altın TL 995 seviyesinde görülüyor, hayır, 1008-1014 seviyesinde.'' dedi. İşte 17 Ekim altın fiyatları ve Memiş'in önemli açıklamaları...