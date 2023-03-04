Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İslam Memiş'ten altın için evlere şenlik açıklama! 1550 TL olacağı tarihi verdi! Dolar, Euro, Bitcoin için söylenmeyeni söyledi

İslam Memiş'ten altın için evlere şenlik açıklama! 1550 TL olacağı tarihi verdi! Dolar, Euro, Bitcoin için söylenmeyeni söyledi

Finansal analist İslam Memiş, yatırımcılara gram altın için son dakika açıklamalarında bulundu. Altın fiyatlarının ani dalgalanmaları karşısında yatırımcıların kafası karışık olsa da, altın kahini olarak bilinen Memiş'ten gelen açıklamalar yatırımcılar için oldukça önem taşıyor.

takvim.com.tr
04.03.2023 17:37 - Son Güncelleme: 04.03.2023 17:37
İslam Memiş’ten altın için evlere şenlik açıklama! 1550 TL olacağı tarihi verdi! Dolar, Euro, Bitcoin için söylenmeyeni söyledi

Borsa İstanbul'un başarılı bir dönem geçirdiğine değinen Memiş, endeksin 5 bin 58 puandan tamamlandığını ifade etti. Ancak, kısa vade için baskılanma sürecinin devam edebileceğini belirtti. Bu nedenle, yatırımcıların kısa vadeli yatırım araçlarını göz önünde bulundurmaları gerektiğinin altını çizdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İslam Memiş’ten altın için evlere şenlik açıklama! 1550 TL olacağı tarihi verdi! Dolar, Euro, Bitcoin için söylenmeyeni söyledi

Doların Türk lirası karşısındaki durumu hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Memiş, ekranlarda geçerli olan 18,84-18,89 seviyesinin serbest piyasalarda 19,10-19,30 arasında olduğunu söyledi.

İslam Memiş’ten altın için evlere şenlik açıklama! 1550 TL olacağı tarihi verdi! Dolar, Euro, Bitcoin için söylenmeyeni söyledi

Memiş, 2023 yılı için 24-25 lira seviyesiyle ilgili öngörüsünde bir değişiklik olmadığını belirtirken, kısa vadede kontrollü bir süreç yaşanabileceğini vurguladı.

İslam Memiş’ten altın için evlere şenlik açıklama! 1550 TL olacağı tarihi verdi! Dolar, Euro, Bitcoin için söylenmeyeni söyledi

Euro paritesinin düşük olduğunu aktaran Memiş, "EUR/USD paritesinde 1,15 seviyesi kaçınılmaz gibi duruyor" dedi. Gram altın için de önemli açıklamalarda bulunan Memiş, yıllık bazda bin 450 lira seviyesi kırıldıktan sonra hedefinin bin 550 lira olduğunu ifade etti. Dolar ve ons tarafında beklediği sert atakların ise yılın ikinci yarısına tekabül edeceğini söyledi.

İslam Memiş’ten altın için evlere şenlik açıklama! 1550 TL olacağı tarihi verdi! Dolar, Euro, Bitcoin için söylenmeyeni söyledi

Son olarak, Bitcoin fiyatlarına da değinen Memiş, fiyatların 23-25 bin dolar aralığına sıkıştığını belirtti. 23 bin dolar altında 21 bin 500 dolar, 25 bin dolar üzerinde 28 bin dolar seviyelerinin beklenmesi gerektiğini ifade etti.

SON DAKİKA