İslam Memiş altın bu fiyata gelmeden alın dedi! Son tarihi verdi! O tarihten sonra altın alan zarar eder

Ekonominin sık sık bir değişim içerisinde olması insanları incelemeye ve yapılan tahminleri değerlendirmeye yöneltiyor. İslam Memiş bilhassa dolar ve altın üstünde yaptığı istikrarlı tahminleriyle pek çok vatandaşın ilgisini çekmektedir. Verilen rakamlara ve hamleleri doğru anda yapmanın önemine ilgi çeken ekonomist, altın amacıyla son fırsatlardan bahsederek pek çok vatandaşı uyardı.