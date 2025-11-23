İslam Memiş açıkladı Parası çok olan alsın

📉 Uzmandan Yatırımcıya: Risk İştahınızı Kontrol Edin

İslam Memiş, YouTube kanalındaki videosunu tamamlarken, bu uyarıların kişisel birer öngörü olduğunu ve yatırım tavsiyesi içermediğini hatırlattı. Ancak küresel bankaların 2026 için ons altında 4 bin 400 dolar hedefini koruduğu bir ortamda, Memiş'in "Ben bu fiyattan almam" çıkışı, piyasalarda dengeleri değiştirecek nitelikte.