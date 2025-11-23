İslam Memiş açıkladı Parası çok olan alsın

🚀 2026 İÇİN "GÜMÜŞ" BOMBASI!
Altın için temkinli konuşan Memiş, YouTube yayınında asıl müjdeyi gümüş yatırımcısına verdi. 2026 yılında gümüşün altını tahtından edeceğini belirten uzman, videoda şu rakamları telaffuz etti:
-
Ons Gümüş: 75 dolar hedefi.
-
Gram Gümüş: 3 haneli rakamlar kesinleşti.
-
Net Rakam: 2026'da gram gümüş 120 TL ve üzerini görecek.
Memiş, 2026 projeksiyonunda gümüşün performansının altından çok daha iyi olacağını vurgulayarak, uzun vadeli düşünenlere "sabır" tavsiyesinde bulundu.