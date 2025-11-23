PODCAST CANLI YAYIN

İslam Memiş açıkladı Parası çok olan alsın

Altın fiyatlarında tarihi zirveler görülürken piyasa Uzmanı İslam Memiş, sessizliğini YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla bozdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Piyasalarda tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Altının ons fiyatı 4 bin 67 dolar seviyesine yerleşirken, iç piyasada gram altın 5 bin 551 TL seviyelerinden işlem görüyor.

📅 "2025'İN EN KRİTİK HAFTASI BAŞLIYOR"

YouTube videosunda sadece fiyatlara değil, takvime de dikkat çeken Memiş, önümüzdeki haftayı "2025 yılının en önemli haftası" ilan etti. Piyasaların kaderini belirleyecek gelişmeleri şöyle sıraladı:

  1. Rusya-Ukrayna Masası: Memiş'in aktardığına göre masada 28 maddelik bir anlaşma taslağı bulunuyor.

  2. Savaşın Yönü: Ukrayna'dan gelecek haber akışı, savaşın bitip bitmeyeceğini netleştirecek.

  3. Piyasa Etkisi: Barış ihtimali emtialarda (altın/gümüş) sert satış getirebilir, çatışma ise yeni rekorlar doğurabilir.

"Bu hafta dünya piyasaları için bir kırılma noktası olacak. Rusya-Ukrayna hattındaki 'tamam mı devam mı' kararı her şeyi değiştirebilir."

🚀 2026 İÇİN "GÜMÜŞ" BOMBASI!

Altın için temkinli konuşan Memiş, YouTube yayınında asıl müjdeyi gümüş yatırımcısına verdi. 2026 yılında gümüşün altını tahtından edeceğini belirten uzman, videoda şu rakamları telaffuz etti:

  • Ons Gümüş: 75 dolar hedefi.

  • Gram Gümüş: 3 haneli rakamlar kesinleşti.

  • Net Rakam: 2026'da gram gümüş 120 TL ve üzerini görecek.

Memiş, 2026 projeksiyonunda gümüşün performansının altından çok daha iyi olacağını vurgulayarak, uzun vadeli düşünenlere "sabır" tavsiyesinde bulundu.

📉 Uzmandan Yatırımcıya: Risk İştahınızı Kontrol Edin

İslam Memiş, YouTube kanalındaki videosunu tamamlarken, bu uyarıların kişisel birer öngörü olduğunu ve yatırım tavsiyesi içermediğini hatırlattı. Ancak küresel bankaların 2026 için ons altında 4 bin 400 dolar hedefini koruduğu bir ortamda, Memiş'in "Ben bu fiyattan almam" çıkışı, piyasalarda dengeleri değiştirecek nitelikte.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
