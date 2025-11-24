PODCAST CANLI YAYIN

A101 27 Kasım aktüel kataloğu! Ucuza TV ve buharlı temizleyici geliyor

Teknoloji ve market alışverişini birleştiren A101, 27 Kasım Perşembe günü için hazırladığı yeni katalogla dikkatleri üzerine çekiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Market raflarında bu hafta teknoloji ve ulaşım rüzgarı esiyor. A101, 27 Kasım 2025 Perşembe günü için hazırladığı "Aldın Aldın" kataloğuyla müşterilerine yine dolu dolu bir liste sunuyor.

Takvim Logo

A101 27 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU

🛵 Araç ve Motosiklet Grubu

  • 🏍️ Revolt RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet: 99.990 TL

  • 🏍️ Revolt RS6 125 CC Benzinli Motosiklet: 44.990 TL

  • 🛵 Volta YIDE SE03 MAX Elektrikli Moped: 39.990 TL

  • 🛵 Revolt RS4 50 CC Moped: 39.990 TL

Takvim Logo

📺 Televizyon ve Elektronik

  • 📺 Samsung 70" UHD Smart TV: 38.999 TL

  • 📺 Hi-Level 50" UHD Smart TV: 11.999 TL

  • 📺 Toshiba 43" 4K Ultra HD Vidaa TV: 10.999 TL

Takvim Logo

🏠 Beyaz Eşya ve Isıtma

  • ❄️ SEG NF 4631 No-Frost Buzdolabı: 19.499 TL

  • 🧺 SEG CM 12121 INV Çamaşır Makinesi (12 Kg): 17.299 TL

  • 🍽️ SEG BM 6001 Bulaşık Makinesi (6 Programlı): 12.499 TL

  • 🧊 SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu: 10.999 TL

  • 🔥 Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı: 1.599 TL

Takvim Logo

🔌 Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım

  • 👕 Philips 5000 Serisi Buharlı Ütü: 2.799 TL

  • 🧹 Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge: 1.899 TL

  • 💨 Sinbo El Tipi Buharlı Temizleyici: 1.599 TL

  • 💈 Onvo Erkek Bakım Seti: 1.199 TL

  • 💆 Pierre Cardin Boyun Masaj Aleti: 999 TL

  • Sinbo Elektrikli Çay Makinesi: 949 TL

  • 🦵 Pierre Cardin 6 Başlıklı Epilasyon Seti: 899 TL

  • Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü: 599 TL

  • 🍰 Sinbo El Mikseri: 479 TL

Takvim Logo

🍳 Mutfak Gereçleri ve Züccaciye

  • 🧱 Katlanır Tepsili Sehpa: 699 TL

  • 🍳 Papilla İkiz Balık Tavası: 499 TL

  • 🫖 Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik: 399 TL

  • 🔪 Hotel Kesme Panosu: 299 TL

  • 🍳 Papilla Tava (26 cm): 259 TL

  • 🥛 Tokio 12 Parça Bardak Seti: 249 TL

  • 🍳 Papilla Sahan (20 cm): 209 TL

  • 🥤 Borosilikat Bardak/Kupa 3'lü: 199 TL

  • 🍳 Midi Tava Ürünleri (Çeşitli): 189 TL

  • 🍝 Süzgeç 3'lü: 175 TL

  • 🥤 Figürlü Matara (600 ml): 159 TL

  • 🥤 Metal Matara (500 ml): 149 TL

  • 🥣 Paşabahçe Karaman Kase 6'lı: 139 TL

  • Bambu Tepeli Latte Bardağı: 139 TL

  • 🍱 Saklama Kabı Seti 3'lü: 115 TL

  • Borosilikat Cappuccino Bardağı: 69.50 TL

  • 🫙 Bambu Kapaklı Borosilikat Kavanoz: 59.50 TL

  • 🍽️ Luminarc Zelie Yemek Tabağı/Kase (Adet): 55 TL

  • 🍽️ Seramik Kayık Tabak: 49.50 TL

Takvim Logo

🛌 Ev Tekstili ve Giyim

  • 🧥 Kadın Peluş Mont: 699 TL

  • 👕 Erkek Polar Takım: 449 TL

  • 👚 Kadın Pijama Takımı: 399 TL

  • 🛌 Çift Kişilik Pamuk Battaniye: 349 TL

  • 🛌 Tek Kişilik Pamuk Battaniye: 299 TL

  • 🩴 Kadın Önü Kapalı Keçeli Terlik: 249 TL

  • 🩴 Kadın Nazar Boncuklu Ev Terliği: 199 TL

  • 🛌 Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 179 TL

  • 🛋️ Koltuk Örtüsü: 159 TL

  • 👖 Kadın/Erkek Pijama Alt: 159 TL

  • 🛌 Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 149 TL

  • 👙 Straplez Dantel Sütyen: 149 TL

  • 🩴 Kadın Kalın Taban Ev Terliği: 129 TL

  • 👙 Penye Alıştırma Sütyeni: 109 TL

  • 🩴 Erkek Keçeli Ev Terliği: 89.50 TL

Takvim Logo

🧸 Oyuncaklar

  • 👶 Funny Baby Oyuncak Bebek ve Tencere Seti: 379 TL

  • 🚛 Hot Wheels Taşıyıcı Tırlar: 359 TL

  • 🔫 Yumuşak Top Atan Oyuncak: 329 TL

  • 👸 Barbie Prenses Bebekler: 279 TL

  • 🚙 Oyuncak Monster Arazi Jipi: 279 TL

  • 🏪 Oyuncak Yazar Kasa: 269 TL

  • 🐴 Oyuncak Elly's ve Kızı ile Mini Pony: 249 TL

  • 🧱 Oyuncak Çantalı Lego (68 Parça): 219 TL

  • 🚚 Dolu Oyuncak Jumbo Kamyon ve Bloklar: 219 TL

  • 🔨 Dolu Eğitici Oyuncak Vur Yuvarla: 199 TL

  • 🚛 Oyuncak Çift Konteynırlı Tır: 179 TL

  • 🚗 Oyuncak Oto Taşıyıcı: 139 TL

  • 🧹 Oyuncak Dikey Elektrik Süpürgesi: 129 TL

  • 📝 Oyuncak Yazı Tahtası: 129 TL

Takvim Logo

🍫 Gıda ve Atıştırmalık

  • Davidoff Gold Select Eko Paket Kahve (100 g): 249.50 TL

  • Coffee-Mate Kahve Beyazlatıcı (625 g): 140 TL

  • 🌿 İnci Ihlamur (50 g): 125 TL

  • 🍫 Beyoğlu Matchico Çikolata: 95 TL

  • 🍪 Alaçatı Kurabiye (220 g): 79.50 TL

  • 🍫 Nestle Damak Karamelli Çikolata: 59.50 TL

  • 🍍 C&C Çikolata Kaplamalı Ananaslı Gofret: 59 TL

  • 🍅 Perfect Delights Kuru Cennet Hurması: 55 TL

  • 🍪 Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye (3'lü): 50 TL

  • 🥤 Beypazarı Sade Maden Suyu (6x200 ml): 49.50 TL

  • 🥔 Patos Mısır Cipsi Çeşitleri: 45 TL

  • 🍫 Züber Protein Bar: 39.50 TL

  • 🥔 Doritos Mısır Cipsi Çeşitleri: 39 TL

  • 🥤 Akmina Maden Suyu (1 L): 35 TL

  • 🥤 Sırma Soğuk Çay (1 L): 27.50 TL

  • 🌽 Gong Falafel Aromalı Mısır Patlağı: 27 TL

  • 🥤 Bi Buzlu Çay / Meyveli İçecek: 21 TL

  • 🍪 Burçak Kurabi: 20 TL

  • 🍓 Nutmaster Çilek Kreması & Grissini: 18 TL

  • 🥜 Samba Mısır Çerezi: 12.50 TL

Takvim Logo

🧀 Kahvaltılık, Et ve Temizlik

  • 🧺 OMO Toz Deterjan (9 Kg): 399 TL

  • 🥩 İkbal Dana Kangal Sucuk (300 g): 249 TL

  • 🥙 Dönerşah Dondurulmuş Piliç Döner (750 g): 159 TL

  • 🧀 Ahir Az Yağlı Taze Peynir (1 Kg): 149 TL

  • 🍗 Lezita Piliç Jumbo Fileto (700 g): 139 TL

  • 💇‍♀️ L'Oreal Paris Elseve Saç Serumu: 135 TL

  • 🧀 Bahçıvan Süzme Peynir (500 g): 99.50 TL

  • 🧼 Savon De Royal Sıvı Sabun (500 ml): 95 TL

  • 🧴 Himalaya Besleyici Krem: 69.50 TL

  • 💄 Beauty Girl Lip & Cheek Tint: 69.50 TL

  • 🥛 Eker Çırpılmış Yoğurt (500 g): 55 TL

  • 🌭 Beşler Piliç Sosisli Sandviç: 49.50 TL

  • 🥛 Sek Çilekli Milkshake: 42.50 TL

  • 🍕 Ulu Fırın Pizza Tabanı: 39.50 TL

Takvim Logo

Fotoğraflar: A101

Takvim Logo

Fotoğraflar: A101

Takvim Logo

Fotoğraflar: A101

Takvim Logo

Fotoğraflar: A101

Takvim Logo

Fotoğraflar: A101

Takvim Logo

Fotoğraflar: A101