İslam Memiş açıkladı! ’Bu fırsatı kaçırmayın’ Altından ters köşe! Dolar 21 TL mi olacak? O tarihe dikkat!

Altın fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri çok sayıda vatandaş ve yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarının düğün mevsimi olması nedeniyle birçok kişi internette güncel fiyatlara ilişkin araştırma yapılıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar ve konu hakkında tüm detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz.

19 AĞUSTOS CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI