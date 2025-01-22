İŞKUR’den güzel haber; Gençlere 9 ay süresince toplam 224.443 TL veriliyor

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları, iş arayan bireylere ve öğrenciler dahil olmak üzere birçok farklı gruba hitap ediyor. Program süresi, sektörlere göre değişiklik gösterirken, bilişim ve imalat alanlarında en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise maksimum 3 ay olarak belirlenmiş durumda. Siber güvenlik, yazılım geliştirme, oyun tasarımı ve bulut bilişim gibi teknoloji odaklı meslekler için bu süre 9 aya kadar çıkabiliyor. Bu programlar, 18-29 yaş aralığındaki gençler için büyük bir avantaj sağlıyor.
Programa katılanlara sağlanan günlük destek ödemeleri şu şekilde:
İş arayanlar günlük: 850,16 TL
Lise ve altı örgün eğitimdeki öğrenciler günlük: 637,62 TL
Diğer öğrencilere günlük: 850,16 TL
İşsizlik ödeneği alanlar günlük: 425,08 TL
Geleceğin meslekleri kapsamında eğitim alanlar günlük: 935,18 TL ( 9 ay süresince toplam
224.443,20 TL ödeniyor)
Bu rakamlar dikkate alındığında, günlük 850,16 TL ödeme alan bir katılımcı, 26 gün boyunca programda yer aldığında aylık 22.104 TL gelir elde ediyor.
Eğer program, geleceğin mesleklerine yönelikse, ödeme günlük 935,18 TL seviyesine çıkıyor ve aylık gelir 24.314 TL oluyor.
İŞKUR, yalnızca maddi destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda katılımcıların sosyal güvencesini de karşılıyor. Program süresince, katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece, gençler hem iş deneyimi kazanıyor hem de sağlık güvencesi altında oluyor.
NOT: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve İŞKUR'un resmi sitesinden alınmıştır