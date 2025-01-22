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İŞKUR'den güzel haber; Gençlere 9 ay süresince toplam 224.443 TL veriliyor

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları, gençlerin hem mesleki deneyim kazanmasını hem de ekonomik destek almasını sağlıyor. Programın sunduğu avantajlar ve ödeme miktarları, katılımcılar için önemli bir fırsat sunarken, kimlerin bu destekten yararlanabileceği merak konusu oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 13:29 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 13:32
İŞKUR’den güzel haber; Gençlere 9 ay süresince toplam 224.443 TL veriliyor

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları, iş arayan bireylere ve öğrenciler dahil olmak üzere birçok farklı gruba hitap ediyor. Program süresi, sektörlere göre değişiklik gösterirken, bilişim ve imalat alanlarında en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise maksimum 3 ay olarak belirlenmiş durumda. Siber güvenlik, yazılım geliştirme, oyun tasarımı ve bulut bilişim gibi teknoloji odaklı meslekler için bu süre 9 aya kadar çıkabiliyor. Bu programlar, 18-29 yaş aralığındaki gençler için büyük bir avantaj sağlıyor.

İŞKUR’den güzel haber; Gençlere 9 ay süresince toplam 224.443 TL veriliyor

Günlük Ödemeler Ne Kadar?

Programa katılanlara sağlanan günlük destek ödemeleri şu şekilde:

İş arayanlar günlük: 850,16 TL

Lise ve altı örgün eğitimdeki öğrenciler günlük: 637,62 TL

İŞKUR’den güzel haber; Gençlere 9 ay süresince toplam 224.443 TL veriliyor

Diğer öğrencilere günlük: 850,16 TL

İşsizlik ödeneği alanlar günlük: 425,08 TL

Geleceğin meslekleri kapsamında eğitim alanlar günlük: 935,18 TL ( 9 ay süresince toplam
224.443,20 TL ödeniyor)

İŞKUR’den güzel haber; Gençlere 9 ay süresince toplam 224.443 TL veriliyor

Bu rakamlar dikkate alındığında, günlük 850,16 TL ödeme alan bir katılımcı, 26 gün boyunca programda yer aldığında aylık 22.104 TL gelir elde ediyor.

İŞKUR’den güzel haber; Gençlere 9 ay süresince toplam 224.443 TL veriliyor

Eğer program, geleceğin mesleklerine yönelikse, ödeme günlük 935,18 TL seviyesine çıkıyor ve aylık gelir 24.314 TL oluyor.

İŞKUR’den güzel haber; Gençlere 9 ay süresince toplam 224.443 TL veriliyor

İŞKUR, yalnızca maddi destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda katılımcıların sosyal güvencesini de karşılıyor. Program süresince, katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece, gençler hem iş deneyimi kazanıyor hem de sağlık güvencesi altında oluyor.

NOT: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve İŞKUR'un resmi sitesinden alınmıştır

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