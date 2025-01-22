İŞKUR’den güzel haber; Gençlere 9 ay süresince toplam 224.443 TL veriliyor

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları, iş arayan bireylere ve öğrenciler dahil olmak üzere birçok farklı gruba hitap ediyor. Program süresi, sektörlere göre değişiklik gösterirken, bilişim ve imalat alanlarında en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise maksimum 3 ay olarak belirlenmiş durumda. Siber güvenlik, yazılım geliştirme, oyun tasarımı ve bulut bilişim gibi teknoloji odaklı meslekler için bu süre 9 aya kadar çıkabiliyor. Bu programlar, 18-29 yaş aralığındaki gençler için büyük bir avantaj sağlıyor.