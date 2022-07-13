İŞKUR’dan TYP müjdesi! Sınavsız, şartsız işe alım yapılacak! 20-54 yaş arası NET 5.500 TL maaşla temizlik personeli, güvenlik görevlisi...

KPSS şartsız, sınavsız başvuru ile alımlar yapılacak. Vatandaşlar iş bulmak için sıklıkla İŞKUR'a başvuruyor. Türkiye İş Kurumu her yıl TYP ile alımlar yaparak çeşitli mesleklerde iş arayanlara yardımcı oluyor. Bu noktada 2022 yılı TYP alımlarının başlayacağı tarih ve başvuru detayları araştırılıyor. Bu yıl da 81 il genelinde TYP alımları için başvuru düzenlenecek. Başvurularda şartları karşılayanlar işe alınarak 9 ay boyunca çalışmaları sağlanacak. Temmuz zammıyla asgari ücretin NET 5.500 TL olmasıyla birlikte işe girenler de söz konusu bu ödemeden yararlanacak. Peki İŞKUR TYP alımları ne zaman? Nasıl başvuru yapılır, hangi illerde alım var? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...