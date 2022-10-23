İŞKUR’dan sarı alarm! Acil deneyimsiz 18-50 yaş arası 120.000 kişilik personel alım ilanı yayımlandı! 9.200 TL maaşla hastanelere, bankaya, kamuya...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2022 yılında hastanelere, bankalara, kamuya, özel sektöre binlerce personel alımı gerçekleştiriyor. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, sektereter, bekçi, beden işçisi, kaynakçı, elektrikçi, satış danışmanı, muhasebeci, destek elemanı, aşçı, Turizm Ve Otelcilik Elemanı, garson, E-Ticaret Meslek Elemanı, Otomotiv Boya Ustası, Ahşap Mobilya İmalatçısı, Paketleme İşçisi (Gıda) ve daha bir çok meslekte alım yapılacak. Başvuru şartları belirlendi. Aciliyeti var! 81 ilden başvuru ekranı aktif edildi. İşte detaylar...