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Haberler Ekonomi İŞKUR'dan öğrenim şartsız, vasıfsız 325 TYP personel alımı başladı! Son saatler yaklaşıyor! MEB şartları açıkladı: 18 - 35 yaş üstü...

İŞKUR'dan öğrenim şartsız, vasıfsız 325 TYP personel alımı başladı! Son saatler yaklaşıyor! MEB şartları açıkladı: 18 - 35 yaş üstü...

İŞKUR tarafından her geçen gün istihdam sağlanmaya devam ediliyor. Şubat ayı İŞKUR TYP personel alımı ilanları çeşitli illerden gelmeye devam ediyor. Alımların hangi şehirler ve ne gibi şartlarda olacağı belli oldu. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2022 İŞKUR TYP personel alımı ilanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Son olarak 2 farklı şehirde 325 personel alımı yapılacağı bildirildi. Alım sonucunda adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda görevlendirilecek. 25 Şubat 2022 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmesi gerekiyor. İşte MEB TYP 325 işçi alımı başvuru şartları ve detaylar...

23.02.2022 23:33 - Son Güncelleme: 23.02.2022 23:33
İŞKUR’dan öğrenim şartsız, vasıfsız 325 TYP personel alımı başladı! Son saatler yaklaşıyor! MEB şartları açıkladı: 18 - 35 yaş üstü...

Bir çok vatandaşa iş imkanı sağlayan İŞKUR temizlik personel alımı yapılacağına dair ilanlara resmi sitede sık sık yer veriyor. Personel alımları çeşitli illerde gerçekleştirilecek olup, müracaat meydana getirecek adayların minimum ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır. Temizlik personeli istihdamı için müracaat icra eden adaylar İŞKUR şubelerinden veya online olarak başvuru yapabilecektir. Son olarak TYP personel alımı kapsamında 2 farklı şehirde toplamda 325 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR’dan öğrenim şartsız, vasıfsız 325 TYP personel alımı başladı! Son saatler yaklaşıyor! MEB şartları açıkladı: 18 - 35 yaş üstü...

İKİ ŞEHİRDE İLAN YAYINLANDI!

TYP personel alımı kapsamında 21 Şubat 2022 tarihi ile gelen ilanlara göre 2 farklı şehirde toplamda 325 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adaylar MEB bakım onarım ve temizlik personeli kadrosuna dahil olacak.

İŞKUR’dan öğrenim şartsız, vasıfsız 325 TYP personel alımı başladı! Son saatler yaklaşıyor! MEB şartları açıkladı: 18 - 35 yaş üstü...

HANGİ İLDE KAÇ KİŞİLİK ALIM YAPILACAK?

* Tokat Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 154 Personel,
* Trabzon Ortahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 171 Personel,

İŞKUR’dan öğrenim şartsız, vasıfsız 325 TYP personel alımı başladı! Son saatler yaklaşıyor! MEB şartları açıkladı: 18 - 35 yaş üstü...

Tokat Başvuru İlan Numarası: 305845

Trabzon Başvuru İlan Numarası: 306021

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

İŞKUR’dan öğrenim şartsız, vasıfsız 325 TYP personel alımı başladı! Son saatler yaklaşıyor! MEB şartları açıkladı: 18 - 35 yaş üstü...

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Açılan sayfada çıkan ekranda ARA butonuna bastıktan sonra yayınlanan TYP ilanlarını görebilir ve size uygunsa başvuru yapabilirsiniz.

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