İŞKUR'dan öğrenim şartsız, vasıfsız 325 TYP personel alımı başladı! Son saatler yaklaşıyor! MEB şartları açıkladı: 18 - 35 yaş üstü...
İŞKUR tarafından her geçen gün istihdam sağlanmaya devam ediliyor. Şubat ayı İŞKUR TYP personel alımı ilanları çeşitli illerden gelmeye devam ediyor. Alımların hangi şehirler ve ne gibi şartlarda olacağı belli oldu. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2022 İŞKUR TYP personel alımı ilanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Son olarak 2 farklı şehirde 325 personel alımı yapılacağı bildirildi. Alım sonucunda adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda görevlendirilecek. 25 Şubat 2022 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmesi gerekiyor. İşte MEB TYP 325 işçi alımı başvuru şartları ve detaylar...
Bir çok vatandaşa iş imkanı sağlayan İŞKUR temizlik personel alımı yapılacağına dair ilanlara resmi sitede sık sık yer veriyor. Personel alımları çeşitli illerde gerçekleştirilecek olup, müracaat meydana getirecek adayların minimum ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır. Temizlik personeli istihdamı için müracaat icra eden adaylar İŞKUR şubelerinden veya online olarak başvuru yapabilecektir. Son olarak TYP personel alımı kapsamında 2 farklı şehirde toplamda 325 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte detaylar...
Tokat Başvuru İlan Numarası: 305845
Trabzon Başvuru İlan Numarası: 306021
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Açılan sayfada çıkan ekranda ARA butonuna bastıktan sonra yayınlanan TYP ilanlarını görebilir ve size uygunsa başvuru yapabilirsiniz.