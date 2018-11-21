İŞKURdan öğrencilere büyük müjde! İŞKUR öğrencilere 53 TL verecek! İŞKUR öğrenci TYP programı

İŞKUR'dan öğrencilere büyük müjde! İŞKUR öğrencilere 53 TL verecek! İŞKUR öğrenci TYP programı

İŞKUR bugüne kadar milyonlarca işsize istihdam yaratmasının yanı sıra, gelecek yaz itibariyle üniversite öğrencilerine de destek olacak. Üniversitede okuyan on binlerce öğrenci İŞKUR TYP kapsamında yaz tatilinde 3 ay boyunca iş deneyimi elde edebilecek. Bu haber üzerine öğrenciler büyük sevinç yaşarken, İŞKUR TYP'ye hangi üniversite öğrencileri başvurabilir? İŞKUR TYP kapsamında öğrencilere ne kadar ücret ödenecek? İŞKUR öğrencileri hangi işlerde çalıştırabilecek? İŞKUR TYP'ye hangi öğrenciler başvurabilir? gibi sorulara da yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

21 Kasım 2018 Çarşamba, 09:14:53 Güncelleme: 09:22:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





