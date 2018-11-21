İŞKURdan öğrencilere büyük müjde! İŞKUR öğrencilere 53 TL verecek! İŞKUR öğrenci TYP programı

İŞKUR'dan öğrencilere büyük müjde! İŞKUR öğrencilere 53 TL verecek! İŞKUR öğrenci TYP programı
İŞKUR bugüne kadar milyonlarca işsize istihdam yaratmasının yanı sıra, gelecek yaz itibariyle üniversite öğrencilerine de destek olacak. Üniversitede okuyan on binlerce öğrenci İŞKUR TYP kapsamında yaz tatilinde 3 ay boyunca iş deneyimi elde edebilecek. Bu haber üzerine öğrenciler büyük sevinç yaşarken, İŞKUR TYP'ye hangi üniversite öğrencileri başvurabilir? İŞKUR TYP kapsamında öğrencilere ne kadar ücret ödenecek? İŞKUR öğrencileri hangi işlerde çalıştırabilecek? İŞKUR TYP'ye hangi öğrenciler başvurabilir? gibi sorulara da yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
İŞKUR, aktif işgücü programları kapsamında işsizlere yönelik gerçekleştirdiği toplum yararına program uygulamasını üniversite öğrencilerine de yaygınlaştırıyor. İŞKUR'un yeni programı, öğrencilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını ve çalışma disiplini kazanmalarını amaçlıyor. Buna göre, üniversite öğrencileri haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında üç ay süreyle çalışabilecekler.
Habertürk'ün haberine göre toplum yararına programların uygulama süresi içerisinde dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan kişiler, programlardan yararlanamayacak. Açık öğretim öğrencileri, üniversitelilere yönelik olanlar dışındaki toplum yararına programlarda eskiden olduğu gibi çalışabilecekler.
HER KATILIMCI ÜÇ AYA KADAR YARARLANABİLECEK
Katılımcılar, üniversitelilere yönelik toplum yararına programlardan en fazla üç ay yararlanabilecek. Normalde 9 aya kadar uygulanan toplum yararına programlara katılanlara 14 güne kadar ücretsiz izin hakkı veriliyor. Üniversite öğrencileri ise üç aylık çalışma döneminde 5 güne kadar ücretsiz izin yapabilecekler.