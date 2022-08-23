İŞKUR’dan gençlere aylık 6050 TL! Öğrenciler, işsizlik maaşı alanlar, iş arayanlar başvurabilir!

İŞKUR'un gençlere iş kapısını açtığı programlardan biri de İşbaşı Eğitim Programı. Bu program sırasında gençler iş tecrübesi ediniyor, katıldıkları her gün için ödeme alıyor. Program sonrasında da iş fırsatı doğuyor. Bu yıl 500 bin kişinin faydalanması planlanan İşbaşı Eğitim Programı'nda katılımcılara yapılan ödeme arttı. İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 211,55, öğrencilere 158,66, işsizlik ödeneği alanlara 105,78 lira veriliyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlara katılanlara yapılan günlük ödeme ise 232,71 lirayı buluyor. Gençler ayda (26 gün) 2 bin 750 ile 6 bin 50 lira arasında ödeme alabiliyor.