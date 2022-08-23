İŞKUR'dan gençlere aylık 6050 TL! Öğrenciler, işsizlik maaşı alanlar, iş arayanlar başvurabilir!
Gençlere hem iş tecrübesi hem de iş imkanı sağlayan İşbaşı Eğitim Programları'na katılanlara her gün için ödeme de yapılıyor. Öğrenciler, işsizlik maaşı alanlar, iş arayanlar başvurup katılabiliyor. Günlük ödeme ise 105,78 ile 232,71 lira arasında değişiyor. İşte detaylar...
İŞKUR'un gençlere iş kapısını açtığı programlardan biri de İşbaşı Eğitim Programı. Bu program sırasında gençler iş tecrübesi ediniyor, katıldıkları her gün için ödeme alıyor. Program sonrasında da iş fırsatı doğuyor. Bu yıl 500 bin kişinin faydalanması planlanan İşbaşı Eğitim Programı'nda katılımcılara yapılan ödeme arttı. İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 211,55, öğrencilere 158,66, işsizlik ödeneği alanlara 105,78 lira veriliyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlara katılanlara yapılan günlük ödeme ise 232,71 lirayı buluyor. Gençler ayda (26 gün) 2 bin 750 ile 6 bin 50 lira arasında ödeme alabiliyor.
3-9 AY UYGULANIYOR
İşbaşı Eğitim Programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay sürüyor. 18-29 arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.
Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenebiliyor. İşbaşı eğitim programları, günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saat ve günlük 240 günü geçmeyecek şekilde planlanabiliyor.
SAĞLIK PRİMİ İŞKUR'DAN
Bu programlara katılan gençlerin Genel Sağlık Sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
İşbaşı Eğitim Programları'na katılmak isteyen gençlerin 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine başvurmaları yetiyor.