İŞKUR'dan çocuğu olan ailelere müjde! İlk çocuğunu doğuranlara 3 bin 550 TL, ikinci çocuğu olanlara 7 bin 100 TL para dağıtılıyor
Devlet çalışan annelere destekte bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda İŞKUR yarım gün çalışan annelere aylık tam 3 bin 550 TL vereceğini müjdeledi. Özellikle çocuğu olduktan sonra işten çıkarılma ile karşı karşıya kalan annelere devlet eli uzanıyor. İŞKUR tam da bu noktada devreye giriyor. İşverenin yarım gün parası verdiği annelere yarım gün de İŞKUR para desteği sağlıyor. İşte İŞKUR'dan aylık 3 bin 550 TL destek almanın yolları...
27.10.2021 11:46
- Son Güncelleme: 27.10.2021 11:46
İŞKUR'dan çocuğu olan ailelere müjdeli haber geldi. İlk çocuğunu doğuranlara 3 bin 550 TL, ikinci çocuğu olanlara 7 bin 100 TL para desteği veriliyor. Çalışan annelere devlet destekleri sürüyor. Özellikle hamile kaldıktan daha sonra işverenler tarafından işsiz bırakılma tehditiyle karşıya kalan kadınların, çalışmaya devam edebilmeleri için bir dizi önlemler alındı. Bu önlemlerden biri de annelere çocuk sayısı kadar maaş desteği! Çocuğu olduktan sonra yarım gün çalışan annelere işveren yarım maaş verirken, İŞKUR da en az bir çocuk için 3 bin 550 TL destek veriyor. İşte desteklerle ilgili ayrıntılı bilgiler...