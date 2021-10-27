Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İŞKUR'dan çocuğu olan ailelere müjde! İlk çocuğunu doğuranlara 3 bin 550 TL, ikinci çocuğu olanlara 7 bin 100 TL para dağıtılıyor

İŞKUR'dan çocuğu olan ailelere müjde! İlk çocuğunu doğuranlara 3 bin 550 TL, ikinci çocuğu olanlara 7 bin 100 TL para dağıtılıyor

Devlet çalışan annelere destekte bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda İŞKUR yarım gün çalışan annelere aylık tam 3 bin 550 TL vereceğini müjdeledi. Özellikle çocuğu olduktan sonra işten çıkarılma ile karşı karşıya kalan annelere devlet eli uzanıyor. İŞKUR tam da bu noktada devreye giriyor. İşverenin yarım gün parası verdiği annelere yarım gün de İŞKUR para desteği sağlıyor. İşte İŞKUR'dan aylık 3 bin 550 TL destek almanın yolları...

27.10.2021 11:46 - Son Güncelleme: 27.10.2021 11:46
İŞKUR’dan çocuğu olan ailelere müjde! İlk çocuğunu doğuranlara 3 bin 550 TL, ikinci çocuğu olanlara 7 bin 100 TL para dağıtılıyor

İŞKUR'dan çocuğu olan ailelere müjdeli haber geldi. İlk çocuğunu doğuranlara 3 bin 550 TL, ikinci çocuğu olanlara 7 bin 100 TL para desteği veriliyor. Çalışan annelere devlet destekleri sürüyor. Özellikle hamile kaldıktan daha sonra işverenler tarafından işsiz bırakılma tehditiyle karşıya kalan kadınların, çalışmaya devam edebilmeleri için bir dizi önlemler alındı. Bu önlemlerden biri de annelere çocuk sayısı kadar maaş desteği! Çocuğu olduktan sonra yarım gün çalışan annelere işveren yarım maaş verirken, İŞKUR da en az bir çocuk için 3 bin 550 TL destek veriyor. İşte desteklerle ilgili ayrıntılı bilgiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞKUR’dan çocuğu olan ailelere müjde! İlk çocuğunu doğuranlara 3 bin 550 TL, ikinci çocuğu olanlara 7 bin 100 TL para dağıtılıyor

YARIM GÜN ÇALIŞAN ANNEYE TAM MAAŞ!

Devlet tarafından annelere verilen desteklerden biri de yarım gün maaş desteği. Söz konusu bu destek çocuk sayısına bağlı olarak değişiyor.

İŞKUR’dan çocuğu olan ailelere müjde! İlk çocuğunu doğuranlara 3 bin 550 TL, ikinci çocuğu olanlara 7 bin 100 TL para dağıtılıyor

Örneğin ilk çocuğunu dünyaya getiren anneye devlet 3 bin 550 TL destek sağlıyor.

İŞKUR’dan çocuğu olan ailelere müjde! İlk çocuğunu doğuranlara 3 bin 550 TL, ikinci çocuğu olanlara 7 bin 100 TL para dağıtılıyor

Ayrıca SSK'lı olarak çalışan annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma ile birlikte tam maaş imkanı sunuluyor.

İŞKUR’dan çocuğu olan ailelere müjde! İlk çocuğunu doğuranlara 3 bin 550 TL, ikinci çocuğu olanlara 7 bin 100 TL para dağıtılıyor

ÇOCUK SAYISINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİYOR

Yukarıda da belirttiğimiz gibi annelere sağlanan haklar çocuk sayısına göre değişiyor. Annelik izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60 gün, ikinci çocukta 120 gün ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor.

SON DAKİKA