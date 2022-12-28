İŞKUR’dan başvuru yapan PTT’den alacak! Çalışmayan ev kadınlarına 9 bin 932 TL ödeme! Maaş gibi nakit destek müjdesi geldi! 30 gün eklenerek...

Devlet tarafından annelere yapılan destek ödemeleri Ocak ayından itibaren zamlanacak. Doğum izninde olan annelerin en düşük iş göremezlik ödeneği 16 bin 105 liradan 24 bin 908 liraya yükselecek. İznin ardından yarı zamanlı çalışanlara ise İŞKUR tarafından en az 9 bin 932 lira ödeme yepılacak. Öte yandan bir artış da emzirme ödeneğine gelecek. Peki, kimler bu desteklerden yararlanacak? İşte tüm detaylar haberimizde!