İŞKUR'dan başvuru yapan PTT'den alacak! Çalışmayan ev kadınlarına 9 bin 932 TL ödeme! Maaş gibi nakit destek müjdesi geldi! 30 gün eklenerek...
Devlet tarafından annelere ve çalışan, çalışmayan kadınlara binlerce lira destekler sağlanmaya devam ediyor. Doğum parası, analık izni, işgöremezlik ödeneği ve diğer ödeneklerden faydalanan kadınların cepleri rahat ediyor. Bu destekler Ocak ayında büyük artışa geçecek. Peki, kimler bu desteklerden yararlanacak?
28.12.2022 09:43 - Son Güncelleme: 28.12.2022 09:43
Devlet tarafından annelere yapılan destek ödemeleri Ocak ayından itibaren zamlanacak. Doğum izninde olan annelerin en düşük iş göremezlik ödeneği 16 bin 105 liradan 24 bin 908 liraya yükselecek. İznin ardından yarı zamanlı çalışanlara ise İŞKUR tarafından en az 9 bin 932 lira ödeme yepılacak. Öte yandan bir artış da emzirme ödeneğine gelecek. Peki, kimler bu desteklerden yararlanacak? İşte tüm detaylar haberimizde!
Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken; çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor.