SSK ve Bağkur emeklisinin ocak zammında düğüm çözülüyor! Yüzde kaç refah payı gelecek? Kim ne kadar alacak? Enflasyon hesabı ve tablo...
Emeklinin gözü ocak zammında! Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler emekliye yapılacak zamma çevrildi. Zam oranı için 3 Ocak'taki enflasyon verisi beklenirken, bir refah payı eklenmesi de gündeme geldi. Peki bu refah payı maaşlara nasıl yansıyabilir? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin muhtemel zam tablosu...
NELER GÜNDEMDE?
Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı (ikinci 6 ayda yüzde 7'yi aşan oran üzerinden) yansıtılacak. Burada çıkacak orana bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Ayrıca halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması planlanıyor. Peki bu durumda emeklileri ne kadarlık bir artış bekliyor?
5 AYDA NE ÇIKTI?
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Son veri beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında bulunuyor.
YILLIK ENFLASYON YÜZDE 65 OLURSA ZAM ORANI NE OLACAK?
İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı eğer 5 puan refah payı eklenirse yüzde 20.91'i, 10 puana ulaşılırsa 25.91'i bulacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı 5 puanlık refah payıyla yüzde 13'e çıkarılırsa yüzde 22.41, 10 puan refah payıyla yüzde 18'e yükseltilirse yüzde 27.83 olacak.