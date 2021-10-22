İŞKUR üzerinden en az meslek lisesi mezunu işçi alınacak! TCDD ilan verdi: KPSS şartı yok! 46 yaşından küçük olanlar başvurabilir!

GENEL ŞARTLAR

1-Demiryolu Trafik Kontrolörü sanat kolunda işe alınacak adaylar İSTANBUL il sınırlarında bulunan işyerlerimizde çalıştırılacaktır.

2- Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

3- Adaylarda, İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla meslek liselerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik bölümleri ile meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik programları ve denklik grubunda yer alan bölüm ve programların birinden mezun olmak