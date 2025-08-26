İŞKUR TYP Kura Sonuçları 2025 Açıklandı! İşte Temizlik ve Güvenlik Görevlisi PDF İsim Listesi

🏫 TYP İLE OKULLARA GÖREVLENDİRME

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak TYP kapsamında temizlik ve güvenlik görevlileri özellikle okullarda yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi görev alacak. Bu kapsamda her ilde ayrı kontenjanlar belirleniyor ve başvurular kura çekimleriyle sonuçlandırılıyor.