İŞKUR TYP Kura Sonuçları 2025 Açıklandı! İşte Temizlik ve Güvenlik Görevlisi PDF İsim Listesi
İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarına ilişkin kura çekimleri tamamlandı. 2025 yılı kura sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak adaylar için illere göre açıklanmaya başladı. Asil ve yedek isim listeleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden TC kimlik numarası ile sorgulanabiliyor.
