İŞKUR TYP Kura Sonuçları 2025 Açıklandı! İşte Temizlik ve Güvenlik Görevlisi PDF İsim Listesi

İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarına ilişkin kura çekimleri tamamlandı. 2025 yılı kura sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak adaylar için illere göre açıklanmaya başladı. Asil ve yedek isim listeleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden TC kimlik numarası ile sorgulanabiliyor.

Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi okullarda görev alacak temizlik ve güvenlik görevlileri için İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından, adayların asil ve yedek listeleri PDF formatında yayımlandı.

E-DEVLET TYP SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIINIZ

📝 KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ

İŞKUR TYP kura çekimi sonuçları her il için ayrı ayrı açıklanıyor. Adayların asil ve yedek isim listeleri, bağlı bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi sitelerinde yayımlanıyor.

Başlıca illerin sonuç ekranlarına ulaşmak için Milli Eğitim Müdürlüklerinin sayfaları ziyaret edilebiliyor:

  • Adana İl MEM

  • Ankara İl MEM

  • İstanbul İl MEM

  • İzmir İl MEM

  • Trabzon İl MEM

  • Van İl MEM

  • Şanlıurfa İl MEM

  • Diyarbakır İl MEM

  • Gaziantep İl MEM

Türkiye genelindeki tüm iller için sonuç linkleri resmi duyuru sayfalarında erişime açılıyor.

📌 BAŞVURU ŞARTLARI

TYP kapsamında görevlendirilecek adaylarda aranan kriterler şu şekilde:

  • İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,

  • Emekli veya malul aylığı almamak,

  • Örgün eğitim öğrencisi olmamak (açık lise/açıköğretim hariç),

  • Noter kurası, liste yöntemi veya karma yöntemle seçilmek,

  • Öncelikli gruplar (kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler, terör mağdurları) ilk listede değerlendiriliyor.

🏫 TYP İLE OKULLARA GÖREVLENDİRME

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak TYP kapsamında temizlik ve güvenlik görevlileri özellikle okullarda yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi görev alacak. Bu kapsamda her ilde ayrı kontenjanlar belirleniyor ve başvurular kura çekimleriyle sonuçlandırılıyor.

💻 BAŞVURU VE SORGULAMA

İŞKUR TYP başvuruları İŞKUR e-Şube üzerinden yapılabiliyor. Başvuru ekranında TYP numarası, il ve ilçe seçimiyle güncel ilanlara ulaşmak mümkün. Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar ise İl/İlçe MEM duyuru sayfalarından PDF listelerine erişebiliyor.

