İŞKUR son dakika güncel personel alımı ilanları: İnternet üzerinden en az ilkokul mezunu online başvuru…Tam 95.666 personel alınacak!

İŞKUR son dakika güncel personel alımı ilanları: En az ilkokul mezunu adaylar arasından işçi alımı yapacağını duyuran İŞKUR, farklı kadro ve alanlarda tam 95.666 personel alımı yapacak. Yapılacak personel alım ilanında kadrolar belli oldu. Hangi kadro size uygun ise o alanda başvurunuzu yapabilirsiniz. Pandemi dolayısıyla yeni iş arayanların sayısının çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha fazla sorgulanmasına neden oluyor. Yeni bir iş arıyor ancak bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması için İŞKUR kayıt işlemini nasıl yapacağınızı tüm detaylarıyla yazımızda aktardık.

21.06.2021 08:27 - Son Güncelleme: 21.06.2021 08:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





