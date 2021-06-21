İŞKUR son dakika güncel personel alımı ilanları: İnternet üzerinden en az ilkokul mezunu online başvuru…Tam 95.666 personel alınacak!
İŞKUR son dakika güncel personel alımı ilanları: En az ilkokul mezunu adaylar arasından işçi alımı yapacağını duyuran İŞKUR, farklı kadro ve alanlarda tam 95.666 personel alımı yapacak. Yapılacak personel alım ilanında kadrolar belli oldu. Hangi kadro size uygun ise o alanda başvurunuzu yapabilirsiniz. Pandemi dolayısıyla yeni iş arayanların sayısının çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha fazla sorgulanmasına neden oluyor. Yeni bir iş arıyor ancak bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması için İŞKUR kayıt işlemini nasıl yapacağınızı tüm detaylarıyla yazımızda aktardık.
İŞKUR son dakika güncel personel alımı ilanları: Vatandaşların işsiz kaldıklarında ilk gidecekleri yer şüphesiz İŞKUR'dur. Hemen hemen her işsize bulunduğu il ve ilçede iş imkanı sağlayan İŞKUR, bu kez de iş arayanları mutlu edecek bir açıklama yaptı. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor.
Beden İşçisi olarak 15313 kişi,
Temizlik Görevlisi olarak 1818 kişi,
Satış Danışmanı olarak 1740 kişi,
Makineci olarak 1537 kişi,
Gazaltı Kaynakçısı olarak 1375 kişi,
Ön muhasebeci olarak 1259 kişi,
Konfeksiyon işçisi olarak 1025 kişi,
Şoför olarak 1005 kişi,
Paketlemeci olarak 880 kişi,
Garson olarak 861 kişi,
Kasiyer olarak 771 kişi,
Depo elemanı olarak 758 kişi,
Dokumacı olarak 735 kişi,
Forklift Operatörü olarak 677 kişi,
Bisküvi İmalat işçisi olarak 661 kişi,
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak 622 kişi,
Depo görevlisi olarak 617 kişi,
Tır Şoförü olarak 590 kişi,
Torna Tezgahı operatörü olarak 567 kişi,
Motorsikletli kurye olarak 548 kişi, alınacaktır.