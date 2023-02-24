İŞKUR kırmızı alarmı öttürdü! 27 ilde KPSS’siz, sınav şartsız, tecrübesiz 18-45 yaş arası alım! 10.000 TL maaşla bankaya, kamuya, okula, hastaneye...

İŞKUR ŞUBAT 2023 GÜNCEL İŞ İLANLARI! İŞKUR aracılığı ile belediyelerde, kamuda, özel sektörde iş arayanlar buraya! Türkiye İş Bulma Kurumu, her ay sayısız iş ilanı yayımlıyor. Vatandaşlar da bu ilanlar arasında şartları taşıdığı meslekler için başvuru yapabiliyor. Son olarak en az 8.500 TL maaşla personel alımları başladı. Maaşlar mesleğe ve tecrübeye göre değişmekle birlikte 10.000 TL ve üzerinde olabiliyor. İşte İŞKUR güncel kurum dışı, kurum içi iş ilanları...