İŞKUR kaşla göz arasında kıyağını yaptı! Toplam 10.797 TL nakit veriliyor! 15 yaşından büyük herkes günlük para alıyor!
İşkur cep harçlığı, İşkur tarafından sunulan bir destek programıdır. İşsizlik maaşı almayan ve işsizlik sigortası primi ödemiş olan kişilere, işsizlik döneminde geçimlerini sağlamaları için belirli bir tutarda para ödenir. İşkur cep harçlığı, işsizlik maaşı gibi devlet yardımıdır ve işsizlik dönemi boyunca geçim sıkıntısı çeken insanlara büyük bir destek sağlar. Özellikle 18 yaşından küçük çocuklar için iş seçenekleri sunuluyor. İŞKUR tarafından gençlere sunulan bu imkanlar ile gençlerin erken yaşta meslek sahibi olmaları mümkün olmaktadır. Devlet tarafından yapılan duyuru ile 15 yaşından büyük herkese cep harçlığı ödemesi yapılacağı belirtildi.
06.03.2023 13:18 - Son Güncelleme: 06.03.2023 13:18
İŞKUR tarafından yapılan bu programa 15 yaşındaki gençlerin başvurması söz konusu. Cep harçlığı olarak tanıtımı yapılan bu programda gençlerin hem aylık harçlıklarını çıkarması hem de meslek edinmeleri söz konusu oluyor.
Bu kazançlı kurslardan yararlanmak isteyenlerin bunun için İŞKUR aracılığı ile başvuruların kabul edildiği belirtiliyor.