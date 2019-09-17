İŞKUR işsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR personel alımları yanında işsizlik maaşı da veriyor. İşini kaybeden vatandaşlarımıza İŞKUR aracılığı ile işsizlik maaşı ödenecek. Vatandaşlardan 120 günlük sürekli prim ödeme şartı isteniyordu. Bu şart ile ilgili ibare 'hizmet akdine tabi' ifadesi ile değiştirilecek. Düzenlemenin TBMM'den geçmesi beklenirken, vatandaşlar işsizlik maaşındaki değişikliğin kendilerine nasıl yansıyacağını merak ediyor. İşsizlik maaşı için İŞKUR'a başvuru yapmanız gerekiyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir durum bulunuyor. O da 30 gün şartı. İşsizlik maaşı için işten ayrıldığınız günden itibaren 30 gün içerisinde başvuruda bulunmanız gerekiyor. Peki, işsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar? İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler...

17.09.2019 12:14 - Son Güncelleme: 17.09.2019 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





