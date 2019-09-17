İŞKUR işsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR personel alımları yanında işsizlik maaşı da veriyor. İşini kaybeden vatandaşlarımıza İŞKUR aracılığı ile işsizlik maaşı ödenecek. Vatandaşlardan 120 günlük sürekli prim ödeme şartı isteniyordu. Bu şart ile ilgili ibare 'hizmet akdine tabi' ifadesi ile değiştirilecek. Düzenlemenin TBMM'den geçmesi beklenirken, vatandaşlar işsizlik maaşındaki değişikliğin kendilerine nasıl yansıyacağını merak ediyor. İşsizlik maaşı için İŞKUR'a başvuru yapmanız gerekiyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir durum bulunuyor. O da 30 gün şartı. İşsizlik maaşı için işten ayrıldığınız günden itibaren 30 gün içerisinde başvuruda bulunmanız gerekiyor. Peki, işsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar? İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler...
İŞKUR tarafından işten ayrılan yüz binlerce kişiye yeni bir işe başlayana dek maaş desteği sağlanıyor. Kişinin prim ödemelerinin yükseliğine göre maaş ödemesi 2 bin 30 TL'yi buluyor. Ödemeler 1 yıla yakın sürerken, kişinin iş bulmasıyla sonlanıyor. İşsizlik maaşı ile ilgili bir flaş bir değişiklik yapılacak. Maaş ala bilmek için istenen 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi 'hizmet akdine tabi' ifadesi ile değiştirilecek. Peki bu değişiklik işsiz kalan vatandaşları nasıl etkileyecek? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar? İşte işsizlik maaşı ile ilgili tüm detaylar...
TORBA YASADA YER ALIYOR
Meclis'e bugün sunulan torba yasada işsizlik maaşına ilişkin çok önemli bir düzenleme yer alıyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesi halinde işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu tamamen ortadan kalkacak.