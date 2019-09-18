Emekliye 900 TL! Bankalar SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar promosyon veriyor?
Bankalar emekli müşteri yarışında. Kimilerinde promosyon 900 liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. İkinci promosyon da yaklaşıyor. Peki bankalar SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emeklilere sağladığı promosyon imkanı ne? Emekli aylığı yeni bağlananlar da promosyondan faydalanabilecek mi? İşte bankaların emeklilere verdiği promosyon ücretleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
18.09.2019 07:55
- Son Güncelleme: 18.09.2019 07:55
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