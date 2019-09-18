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Emekliye 900 TL! Bankalar SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar emekli müşteri yarışında. Kimilerinde promosyon 900 liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. İkinci promosyon da yaklaşıyor. Peki bankalar SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emeklilere sağladığı promosyon imkanı ne? Emekli aylığı yeni bağlananlar da promosyondan faydalanabilecek mi? İşte bankaların emeklilere verdiği promosyon ücretleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

18.09.2019 07:55 - Son Güncelleme: 18.09.2019 07:55
Emekliye 900 TL! Bankalar SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar promosyon veriyor?

Tüm emekliler banka promosyonu ile ek gelir elde edebiliyor.

Emekliye 900 TL! Bankalar SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar promosyon veriyor?

3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor.

Emekliye 900 TL! Bankalar SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar promosyon veriyor?

Özel bankalar halen 900 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor.

Emekliye 900 TL! Bankalar SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar promosyon veriyor?

Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100-125 lira verenler de; 2 gün erken maaş, ücretsiz havale-EFT işlemleri, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunanlar da var.

Emekliye 900 TL! Bankalar SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar promosyon veriyor?

Ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, şubede işlem önceliği, krediler ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar da emeklilere sunulan faydalar arasında bulunuyor.

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