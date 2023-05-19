İŞKUR harekete geçti!18-45 yaş arası acil başvursun! 9.600 TL maaş! 39 ile KPSS’siz sınav şartsız kamuya özel sektöre boyacı, kaynakçı, temizlikçi...

Üniversiteler, öğretim üyesi ve görevlisinin yanı sıra çok sayıda sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. KPSS puanıyla büro personelinden güvenlik görevlisine, diyetisyenden temizlik personeline, şoförden hastabakıcıya kadar pek çok alanda alım yapılıyor.