İŞKUR harekete geçti!18-45 yaş arası acil başvursun! 9.600 TL maaş! 39 ile KPSS'siz sınav şartsız kamuya özel sektöre boyacı, kaynakçı, temizlikçi...
İŞKUR yeni ilanlar yayımladı. En az ilkokul mezunu olan iş bulacak. Bankalarda, hastanelerde, özel sektörde, kamuda iş arayanlar buraya! Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, bekçi, aşçı, sekreter, muhasebeci, satış danışmanı, büro personeli ve daha bir çok meslekte işe alımlar yapılacak. Başvurular az evvel başladı. Öte yandan ÇAYKUR da İŞKUR aracılığı ile alım yapacak. Peki başvuru şartları neler? İŞKUR TYP alımları başladı mı? İşte meslek meslek İŞKUR güncel iş ilanları ve başvuru detayları...
19.05.2023 10:06 - Son Güncelleme: 19.05.2023 10:09
Hem kamuda hem özel sektörde alımlar yapılacak. Özel sektör İŞKUR aracılığıyla 142 bini aşkın açık işe çalışan arıyor.
Özel sektör İŞKUR aracılığıyla 142 bini aşkın işçi arıyor. 30 bin 909 kişiyle beden işçisi ilk sırayı alırken, 4 bin 909 kişiyle temizlik görevlisi, 3 bin 976 kişiyle satış danışmanı/uzman izliyor.