A101 23-24-25-26 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu! Fiyat listesi yayımlandı! Sürpriz kampanya! A101'de bu hafta Kiwi'lerde indirim var
Türkiye'nin önde gelen marketlerinden A101, bu hafta müşterilerine birbirinden cazip indirimler sunuyor. 22 Mayıs itibarıyla geçerli olan indirimler, alışveriş tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Özellikle Kiwi marka ürünlerde yapılan indirimler, gözleri A101 mağazalarına çevirmeye başladı. Kiwi marka ürünler, kalitesi ve kullanışlılığıyla tanınan bir marka olup, bu hafta A101 mağazalarında oldukça cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. En dikkat çeken indirimlerden biri ise Kiwi Waffle Makinesi'nde gerçekleşti. Bu ürün, indirimle birlikte 299 TL'ye düşerek alışveriş yapmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.
23.05.2023 09:51 - Son Güncelleme: 23.05.2023 09:51