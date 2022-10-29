İŞKUR 8.650 TL maaşla 106 BİN personel alacak! 81 ilde ACİL afiş verildi: KPSS şartı YOK! 18-46 yaş arası herkes müracaat etsin!

18 yaşından büyük ilkokul, lise mezunu herkes başvurabilir! İŞKUR'dan sınavsız KPSS'siz personel alımı yapılıyor! Ekim ayının sonuna doğru personel alımları hız kesmeden ediyor. Türkiye İş Kurumu tarafınca kamuya 106 bin kişilik işçi alımları başladı. Farklmeslek grubu için başvuruda bulunacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olmaları şart. Kadrolara başvuracak adaylarda bazı mesleklerde KPSS ve sınav şartı bulunmuyor. İşte detaylar...