İŞKUR 8.550 TL maaşla 96 BİN 423 personel alacak! Kasım ayı için 81 ilde ACİL liste geldi:19-48 yaş arası herkes başvurabilir! KPSS koşulu YOK!
İŞKUR Kasım ayının başlarında yeni işçi alım ilanlarını iş arayan vatandaşlar için paylaştı. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların hazırda işçi alımı ilanlarını yayınlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor. Şu anda mevcutta 96 BİN 423 personel alım ilanı bulunuyor. İşte Kasım ayı İŞKUR ilanları!
01.11.2022 13:33 - Son Güncelleme: 01.11.2022 13:33
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları rahatlıkla inceleyebiliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 2022 yılının ilk 11 ayında 1.099.381 kişi işe yerleştirildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenden gelen talep doğrultusunda güncel açık iş sayısını açıkladı. İnternet sitesinden derlenen verilere göre Türkiye genelinde işverenler, İŞKUR üzerinden 96 bin personel arıyor. İşte İŞKUR Kasım ayı alım yapılacak olan sektörler ve meslekler...
İnternet sitesinden derlenen verilere göre Türkiye genelinde işverenler, İŞKUR üzerinden 96 bin 423 eleman arıyor.