İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...

355 BİN AÇIK İŞ ALINDI

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Şubat ayında 154 bin 518 oldu. İlk iki ayda ise 355 bin 290 açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (.137 bin 424 açık iş) imalat sanayii sektöründe görülürken, meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), servis elemanı (garson) ve güvenlik görevlisi' mesleklerinde gerçekleşti.

İLANLARA GÖRE AÇIK İŞLER

İŞKUR aracılığıyla yıl başından bugüne kadar istihdam edilen kişi sayısı da 239 bini aştı. İŞKUR'da halen 83 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde ilk sırayı 17 bin 78 kişiyle beden işçiliği aldı. 3 bin 17 kişiyle temizlik görevlisi, bin 508 kişiyle satış elemanı / danışmanı, bin 361 kişiyle paketleme işçisi, bin 267 kişiyle makineci (dikiş) takip etti. Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da ön sıralarda yer aldı. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.