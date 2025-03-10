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İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...

Bu yılın ilk iki ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenler 204 bini geçerken, halen 83 bini aşkın açık iş bulunuyor. İŞKUR, en çok hangi alanlarda alım yapıldığını ve personel arandığını da açıkladı. Peki en çok açık hangi meslekte? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 11:05 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 11:05
İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...

İŞKUR, istihdamı artıracak pek çok program uygularken, iş arayanlarla işverenleri de buluşturuyor. Son olarak başlattığı İŞKUR Gençlik Programı'yla üniversiteleri iş hayatına hazırlayan ve okurken harçlık alma imkanı sunan İŞKUR'un Şubat ayı işgücü istatistikleri belli oldu.

İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...

EN ÇOK GÜVENLİKÇİ ALINDI

Buna göre; İŞKUR aracılığıyla Şubat ayında 96 bin 692, yılın ilk iki ayında 204 bin 84 kişi işe yerleştirildi. İlk iki ayda işe yerleştirilenlerin 70 bin 531'i kadın, 56 bin 469'u genç, 8 bin 514'ü engelli ve 38 bin 656'sı yükseköğrenim mezunu oldu. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi' mesleklerinde görüldü.

İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...

İŞE YERLEŞTİRMEDE İLK 10 MESLEK
Yılın ilk iki ayında işe yerleştirmede ilk 10 meslek sırasıyla şöyle:

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)
Açık iş: 17.219
İşe yerleştirme: 14.787

GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Açık iş: 7.742
İşe yerleştirme: 6.605

İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...

REYON GÖREVLİSİ
Açık iş: 7.298
İşe yerleştirme: 6.507

KONFEKSİYON İŞÇİSİ
Açık iş: 7.400
İşe yerleştirme: 5.350

SERVİS ELEMANI (GARSON)
Açık iş: 8.055
İşe yerleştirme: 4.831

İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...

DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (ELLE)
Açık iş: 5.666
İşe yerleştirme: 4.752

MARKET ELEMANI
Açık iş: 5.140
İşe yerleştirme: 3.665

SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI
Açık iş: 6.066
İşe yerleştirme: 3.516

PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA)
Açık iş: 2.962
İşe yerleştirme: 3.367

MAKİNECİ (DİKİŞ)
Açık iş: 5.426
İşe yerleştirme: 2.912

İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...

355 BİN AÇIK İŞ ALINDI

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Şubat ayında 154 bin 518 oldu. İlk iki ayda ise 355 bin 290 açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (.137 bin 424 açık iş) imalat sanayii sektöründe görülürken, meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), servis elemanı (garson) ve güvenlik görevlisi' mesleklerinde gerçekleşti.

İLANLARA GÖRE AÇIK İŞLER

İŞKUR aracılığıyla yıl başından bugüne kadar istihdam edilen kişi sayısı da 239 bini aştı. İŞKUR'da halen 83 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde ilk sırayı 17 bin 78 kişiyle beden işçiliği aldı. 3 bin 17 kişiyle temizlik görevlisi, bin 508 kişiyle satış elemanı / danışmanı, bin 361 kişiyle paketleme işçisi, bin 267 kişiyle makineci (dikiş) takip etti. Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da ön sıralarda yer aldı. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...

EN ÇOK PERSONEL ARANAN İŞLER
Halen ilanda bulunan açık işlerde ilk 30 şöyle:
Beden işçisi (genel): 17.078
Temizlik görevlisi: 3.017
Satış elemanı / danışmanı: 1.508
Paketleme işçisi: 1.361
Makineci (dikiş): 1.267

İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...

Servis elemanı (garson): 1.253
Konfeksiyon işçisi: 1.134
Ambar/depo görevlisi: 1.079
Kasiyer: 858
Market elemanı: 748

İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...

Ön muhasebeci: 956
Büro memuru (genel): 871

İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...

Gazaltı kaynakçısı (mıg-mag kaynakçısı): 808
Kaynakçı: 516
Elektrikçi (genel): 490
Kamyon şoförü: 736
Satış danışmanı / uzman yardımcısı: 699
Şoför-yük taşıma: 694

İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...

Güvenlik görevlisi: 663
Özel güvenlik görevlisi (silahsız): 522
Diğer imalat ve ilgili işçiler (makine ile): 642
Reyon görevlisi: 628
Forklift operatörü: 603
Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 568
Turizm ve otelcilik elemanı: 549

İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...

Bulaşıkçı (stevard): 545
Aşçı: 539
Mutfak görevlisi: 532
Beden işçisi (temizlik): 527
Perakende satış elemanı (gıda): 526

İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...