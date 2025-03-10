İŞKUR 83 BİN İŞÇİ ARIYOR! En çok açık hangi meslekte? Aşçı, güvenlik, kasiyer...

İŞKUR, istihdamı artıracak pek çok program uygularken, iş arayanlarla işverenleri de buluşturuyor. Son olarak başlattığı İŞKUR Gençlik Programı'yla üniversiteleri iş hayatına hazırlayan ve okurken harçlık alma imkanı sunan İŞKUR'un Şubat ayı işgücü istatistikleri belli oldu.
EN ÇOK GÜVENLİKÇİ ALINDI
Buna göre; İŞKUR aracılığıyla Şubat ayında 96 bin 692, yılın ilk iki ayında 204 bin 84 kişi işe yerleştirildi. İlk iki ayda işe yerleştirilenlerin 70 bin 531'i kadın, 56 bin 469'u genç, 8 bin 514'ü engelli ve 38 bin 656'sı yükseköğrenim mezunu oldu. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi' mesleklerinde görüldü.
İŞE YERLEŞTİRMEDE İLK 10 MESLEK
Yılın ilk iki ayında işe yerleştirmede ilk 10 meslek sırasıyla şöyle:
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)
Açık iş: 17.219
İşe yerleştirme: 14.787
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Açık iş: 7.742
İşe yerleştirme: 6.605
REYON GÖREVLİSİ
Açık iş: 7.298
İşe yerleştirme: 6.507
KONFEKSİYON İŞÇİSİ
Açık iş: 7.400
İşe yerleştirme: 5.350
SERVİS ELEMANI (GARSON)
Açık iş: 8.055
İşe yerleştirme: 4.831
DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (ELLE)
Açık iş: 5.666
İşe yerleştirme: 4.752
MARKET ELEMANI
Açık iş: 5.140
İşe yerleştirme: 3.665
SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI
Açık iş: 6.066
İşe yerleştirme: 3.516
PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA)
Açık iş: 2.962
İşe yerleştirme: 3.367
MAKİNECİ (DİKİŞ)
Açık iş: 5.426
İşe yerleştirme: 2.912
355 BİN AÇIK İŞ ALINDI
İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Şubat ayında 154 bin 518 oldu. İlk iki ayda ise 355 bin 290 açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (.137 bin 424 açık iş) imalat sanayii sektöründe görülürken, meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), servis elemanı (garson) ve güvenlik görevlisi' mesleklerinde gerçekleşti.
İLANLARA GÖRE AÇIK İŞLER
İŞKUR aracılığıyla yıl başından bugüne kadar istihdam edilen kişi sayısı da 239 bini aştı. İŞKUR'da halen 83 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde ilk sırayı 17 bin 78 kişiyle beden işçiliği aldı. 3 bin 17 kişiyle temizlik görevlisi, bin 508 kişiyle satış elemanı / danışmanı, bin 361 kişiyle paketleme işçisi, bin 267 kişiyle makineci (dikiş) takip etti. Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da ön sıralarda yer aldı. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.
EN ÇOK PERSONEL ARANAN İŞLER
Halen ilanda bulunan açık işlerde ilk 30 şöyle:
Beden işçisi (genel): 17.078
Temizlik görevlisi: 3.017
Satış elemanı / danışmanı: 1.508
Paketleme işçisi: 1.361
Makineci (dikiş): 1.267
Servis elemanı (garson): 1.253
Konfeksiyon işçisi: 1.134
Ambar/depo görevlisi: 1.079
Kasiyer: 858
Market elemanı: 748
Ön muhasebeci: 956
Büro memuru (genel): 871
Gazaltı kaynakçısı (mıg-mag kaynakçısı): 808
Kaynakçı: 516
Elektrikçi (genel): 490
Kamyon şoförü: 736
Satış danışmanı / uzman yardımcısı: 699
Şoför-yük taşıma: 694
Güvenlik görevlisi: 663
Özel güvenlik görevlisi (silahsız): 522
Diğer imalat ve ilgili işçiler (makine ile): 642
Reyon görevlisi: 628
Forklift operatörü: 603
Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 568
Turizm ve otelcilik elemanı: 549
Bulaşıkçı (stevard): 545
Aşçı: 539
Mutfak görevlisi: 532
Beden işçisi (temizlik): 527
Perakende satış elemanı (gıda): 526