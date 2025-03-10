Konut fiyatlarının yükselmesi, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşları kredi arayışına yöneltti. Bu ihtiyaca çözüm sunan ING ve TEB , 900 bin TL'ye kadar konut kredisi desteği sağlıyor. Bankalar, uygun faiz oranları ve 10 yıla varan vade seçenekleriyle finansman imkanı sunarak, konut alımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Ev sahibi olmak isteyenler için avantajlı koşullar dikkat çekiyor.

Konut Kredisi İçin Başvuru Şartları

Konut kredisine başvurmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. ING ve TEB bankalarının belirlediği başvuru şartları şu şekilde:

Yaş: Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması.

Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesine sahip olunması.