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120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi! TEB ve ING'den ev alacaklara müjde

Ev sahibi olmak isteyenlere özel kredi fırsatı! ING ve TEB, 900 bin TL'ye kadar konut kredisi için uygun faiz ve 10 yıl vade imkanı sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 09:48
120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi! TEB ve ING’den ev alacaklara müjde

Konut fiyatlarının yükselmesi, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşları kredi arayışına yöneltti. Bu ihtiyaca çözüm sunan ING ve TEB, 900 bin TL'ye kadar konut kredisi desteği sağlıyor. Bankalar, uygun faiz oranları ve 10 yıla varan vade seçenekleriyle finansman imkanı sunarak, konut alımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Ev sahibi olmak isteyenler için avantajlı koşullar dikkat çekiyor.

120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi! TEB ve ING’den ev alacaklara müjde

Konut Kredisi Kampanyası Detayları

Kredi Miktarı: 900 bin TL

Vade Süresi: 10 yıl

Faiz Oranı:

ING Bank: %3,14

TEB: %2,83

120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi! TEB ve ING’den ev alacaklara müjde

Toplam Ödeme:

ING Bank: 3.492.406 TL

TEB: 3.183.785 TL

Aylık Taksit Tutarı:

ING Bank: 28.969 TL

TEB: 26.397 TL

120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi! TEB ve ING’den ev alacaklara müjde

Konut Kredisi İçin Başvuru Şartları

Konut kredisine başvurmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. ING ve TEB bankalarının belirlediği başvuru şartları şu şekilde:

Yaş: Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması.

Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesine sahip olunması.

120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi! TEB ve ING’den ev alacaklara müjde

Kredi Notu: Kredi notunun en az 1.100 puan olması.

Gelir Belgesi: Belgelenebilir bir gelire sahip olunması.

İkametgah Belgesi: İkametgah adresinin belgelenmesi.

120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi! TEB ve ING’den ev alacaklara müjde

Konutun Satış Bedelinin %20'sini Peşin Ödeme: Satın alınacak konutun en az %20'sinin peşin olarak ödenmesi.

Konutun Tapusu ve Durumu: Konutun kat irtifakı ya da kat mülkiyeti tapusuna sahip olması, iskan izni bulunması ve konutun genel durumunun uygun olması.

120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi! TEB ve ING’den ev alacaklara müjde

Ekspertiz Raporu: Konutun değerinin belgelendiği bir ekspertiz raporunun alınması.

Tapu Kaydında İpotek veya Şerh Bulunmaması: Satın alınacak konutun tapu kaydında herhangi bir ipotek veya şerh bulunmaması gerekmektedir.

TCMB Kara Listesinde Olmamak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kara listesinde yer almamak.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır