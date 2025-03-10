Kredi Miktarı: 900 bin TL
Vade Süresi: 10 yıl
Faiz Oranı:
ING Bank: %3,14
TEB: %2,83
Toplam Ödeme:
ING Bank: 3.492.406 TL
TEB: 3.183.785 TL
Aylık Taksit Tutarı:
ING Bank: 28.969 TL
TEB: 26.397 TL
Konut kredisine başvurmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. ING ve TEB bankalarının belirlediği başvuru şartları şu şekilde:
Yaş: Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması.
Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesine sahip olunması.
Kredi Notu: Kredi notunun en az 1.100 puan olması.
Gelir Belgesi: Belgelenebilir bir gelire sahip olunması.
İkametgah Belgesi: İkametgah adresinin belgelenmesi.
Konutun Satış Bedelinin %20'sini Peşin Ödeme: Satın alınacak konutun en az %20'sinin peşin olarak ödenmesi.
Konutun Tapusu ve Durumu: Konutun kat irtifakı ya da kat mülkiyeti tapusuna sahip olması, iskan izni bulunması ve konutun genel durumunun uygun olması.
Ekspertiz Raporu: Konutun değerinin belgelendiği bir ekspertiz raporunun alınması.
Tapu Kaydında İpotek veya Şerh Bulunmaması: Satın alınacak konutun tapu kaydında herhangi bir ipotek veya şerh bulunmaması gerekmektedir.
TCMB Kara Listesinde Olmamak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kara listesinde yer almamak.
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır