İŞKUR 75.392 PERSONEL ALACAK: Aşçı, şoför, muhasebe uzmanı, fizyoterapist... Adım adım başvuru ekranı

İŞKUR, Türkiye'nin farklı şehirlerinde 75.392 personel alımı gerçekleştirecek. Aktif iş arayışında olan vatandaşlar İŞKUR tarafından paylaşılan ilanların detaylarını araştırıyor. Kurum tarafından elektrik teknikeri, fizyoterapist, temizlik personeli, muhasebe uzmanı, güvenlik görevlisi, şoför, aşçı ve tekstil işçisi gibi pek çok farklı pozisyonda alım yapılacak. 81 ilin tamamında gerçekleştirilecek alımlar için KPSS gerekliliği bulunmuyor. İşte İŞKUR'un 75.392 personel alımıyla ilgili kadro ve başvuru detayları...
İŞKUR PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER VE KADRO BİLGİSİ
Adana (1.179)
Adıyaman (88)
Afyonkarahisar (653)
Ağrı (30)
Aksaray (236)
Hatay (816)
Iğdır (8)
Isparta (291)
İstanbul (19.444)
İzmir (4.407)
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Kahramanmaraş (1.581)
Karabük (258)
Karaman (297)
Kars (29)
Kastamonu (333)
Mardin (186)
Mersin (1.070)
Muğla (625)
Muş (23)
Nevşehir (205)
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Niğde (190)
Ordu (313)
Osmaniye (303)
Rize (96)
Sakarya (1.234)
Samsun (763)
Siirt (37)
Sinop (185)
Sivas (496)
Şanlıurfa (206)
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Şırnak (20)
Tekirdağ (1.552)
Tokat (286)
Trabzon (299)
Tunceli (28)
HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK?
Beden İşçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Makineci (Dikiş), Konfeksiyon İşçisi, Paketleme İşçisi, Satış Danışmanı, Depo Görevlisi, Servis Elemanı, Ön Muhasebeci, Özel Güvenlik Görevlisi, Kasiyer, Şoför - Yük Taşıma, Büro Memuru (Genel), Reyon Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Elektrikçi (Genel), Beden İşçisi (Temizlik). Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi.
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Restoran Müdürü, Ofset Baskı Operatörü, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/Modelci, Tıbbi Cihaz Üretimi Teknisyeni, Kalite Kontrol Müdürü, Plastik Kırma Makine Operatörü, Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü, Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri.
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Jeoloji Mühendisi, Kuru İncir İşlemecisi, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı, Ekmek Ustası, Meydancı-Dokuma, Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı, Sağlık Bakım Teknisyeni, Bilgi İşlem Destek Sorumlusu, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknisyeni pozisyonlarında ve güncel eklenen birçok pozisyonda alım yapılacak.
İŞKUR PROFİLİ OLUŞTURMA ADIMLARI
1) İŞKUR kurumsal adresine giriş yaparak resmi web sitesine erişin.
2) Ana sayfada sol tarafta yer alan İnternet Şubesi sekmesine tıklayın. Buradan İşkur E-Devlet Şubesi seçeneğine tıklayarak kayıt işlemini başlatabileceğiniz sayfayı açın.
3) Açılan sayfada İş Arayan bölümüne tıklayın ve orada yer alan Üye Ol kısmına tıklayarak yeni bir üyelik oluşturun.
4) Üyelik formunu doldurduktan sonra üyelik sözleşmesini dikkatlice okuyun ve kabul edin.
5) Ardından kimlik bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde girerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Bu işlemi tamamladıktan sonra mesleki bilgileriniz ve eğitim durumunuza uygun iş ilanlarına başvurabilir iş arama sürecinizi hızlandırabilirsiniz.
Başvuru nasıl yapılır?
Yukarıda kontenjan- kadro bilgisi ve profil oluşturma detaylarını paylaştık. Kişisel profilinizi oluşturduktan sonra güncel iş ilanlarına başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıntılı kadro detayları ve pozisyona göre başvuru şartlarını bireysel İŞKUR profilinizi oluşturduktan sonra görüntüleyebilirsiniz.