İŞKUR 75.392 PERSONEL ALACAK: Aşçı, şoför, muhasebe uzmanı, fizyoterapist... Adım adım başvuru ekranı

İŞKUR, Türkiye'nin farklı şehirlerinde 75.392 personel alımı gerçekleştirecek. Aktif iş arayışında olan vatandaşlar İŞKUR tarafından paylaşılan ilanların detaylarını araştırıyor. Kurum tarafından elektrik teknikeri, fizyoterapist, temizlik personeli, muhasebe uzmanı, güvenlik görevlisi, şoför, aşçı ve tekstil işçisi gibi pek çok farklı pozisyonda alım yapılacak. 81 ilin tamamında gerçekleştirilecek alımlar için KPSS gerekliliği bulunmuyor. İşte İŞKUR'un 75.392 personel alımıyla ilgili kadro ve başvuru detayları...