2025 BRÜT VE NET ÜCRET TABLOSU | Asgari ücret zammı için ortak açıklama geldi! Masadaki rakam ne? %25-%44 arası...

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK , 2025 yılı için belirlenecek asgari ücretle ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. 10 Aralık Salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu 'nun ilk toplantısını yapacak olmasıyla birlikte konfederasyonlar, işçilerin insanca yaşam koşullarını sağlayacak bir ücretin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Milyonların Beklentisi

Üç konfederasyonun genel başkanlarının ortak açıklamasında işçiler ve ailelerinin insanca yaşam koşullarına sahip olabilmesi için asgari ücretin belirlenmesinin milyonlarca çalışan için temel bir beklenti olduğu ifade edildi. Bu çağrıda asgari ücretin sadece işçileri değil toplumun tümünü ilgilendiren bir konu olduğuna dikkat çekildi.

Ergün Atalay, Mahmut Arslan ve Arzu Çerkezoğlu asgari ücretin çalışanın ve ailesinin geçim koşullarını iyileştirecek şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"İşçilerin en temel beklentisi insanca bir yaşam sürdürebilmek için yeterli bir asgari ücretin belirlenmesidir. Çalışanların büyük kısmı asgari ücretle ya da ona yakın gelirlerle geçim sağlıyor. Bu da demektir ki asgari ücret belirleme çalışmaları yalnızca ücretli kesimi değil tüm toplumu doğrudan etkiliyor."