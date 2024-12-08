2025 BRÜT VE NET ÜCRET TABLOSU | Asgari ücret zammı için ortak açıklama geldi! Masadaki rakam ne? %25-%44 arası...

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, 2025 yılı için belirlenecek asgari ücretle ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. 10 Aralık Salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını yapacak olmasıyla birlikte konfederasyonlar, işçilerin insanca yaşam koşullarını sağlayacak bir ücretin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
Milyonların Beklentisi
Üç konfederasyonun genel başkanlarının ortak açıklamasında işçiler ve ailelerinin insanca yaşam koşullarına sahip olabilmesi için asgari ücretin belirlenmesinin milyonlarca çalışan için temel bir beklenti olduğu ifade edildi. Bu çağrıda asgari ücretin sadece işçileri değil toplumun tümünü ilgilendiren bir konu olduğuna dikkat çekildi.
Ergün Atalay, Mahmut Arslan ve Arzu Çerkezoğlu asgari ücretin çalışanın ve ailesinin geçim koşullarını iyileştirecek şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İşçilerin en temel beklentisi insanca bir yaşam sürdürebilmek için yeterli bir asgari ücretin belirlenmesidir. Çalışanların büyük kısmı asgari ücretle ya da ona yakın gelirlerle geçim sağlıyor. Bu da demektir ki asgari ücret belirleme çalışmaları yalnızca ücretli kesimi değil tüm toplumu doğrudan etkiliyor."
Açıklamanın devamında şu cümlelere yer verildi:
" İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır. Asgari ücret sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve buna göre belirlenmelidir."
"Toplumun çoğunluğunun kabul edeceği, işçilerin geçim şartlarını iyileştirecek asgari ücret tespiti bu kapsamda mümkün olacaktır."
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Çalışmalar başlıyor
Bakan Işıkhan geçtiğimiz gün düzenlenen Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "İş İnsanları İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada asgari ücret hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacaklarını kaydeden Işıkhan hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceklerini dile getirdi.
Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:
"Biliyorsunuz salı günü inşallah yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuzun çalışmalarını başlatacağız. İnanıyorum ki hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizi ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz. Ben şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şartlar ne olursa olsun bizler devlet olarak, istikbalimiz için alın teriyle çalışan, üreten, kalkınmamıza katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizden başlayarak ülkemizi büyütmeye ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz."
Zam Formülleri ve Tahminler
2025 yılı için asgari ücret görüşmeleri 10 Aralık'ta başlayacak ve milyonlarca çalışan için belirleyici olacak. İlk toplantının ardından yapılacak ikinci ve üçüncü görüşmelerde somut adımlar atılması bekleniyor. Bu yıl, asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir tartışma konusu olacak.
Geniş Katılımlı Asgari Ücret Komisyonu
2025 yılı asgari ücret görüşmelerine, geniş bir katılımcı kitlesi dahil olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na, Türk-İş, TİSK ve hükümetten toplam 15 temsilci katılacak. Ancak, görüşmelerde asıl dikkat çeken nokta, her yıl olduğu gibi işçi gruplarının aktif bir şekilde yer alacak olması.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem işçi temsilcilerinin sayısının artırılacağını belirterek Türk-İş heyetinde bu yıl bir basın mensubu, bir kuaför ve bir taşeron işçi temsilcisinin de yer alacağını açıkladı. Toplamda 4 işçi temsilcisi bu yılki asgari ücret görüşmelerinde yer alacak.
Enflasyon ve Asgari Ücret Artışı: Beklentiler
Faruk Erdem, asgari ücret artışlarının yalnızca işçileri değil tüm ekonomiyi etkileyen bir yönü olduğunu belirtti. Erdem, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyonun önemli bir veri olarak masaya geldiğini ancak doğrudan belirleyici olmadığını ifade etti.
Olası Artış Senaryoları
2024 yılı için enflasyon beklentileri de artış gösterdi. Orta Vadeli Program'da en düşük enflasyon beklentisi yüzde 41.5 olarak belirlenmişti, ancak bu oran yukarıya doğru revize edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 44 olarak açıkladı. Bu tahminlere göre asgari ücrette yapılacak artışlar şu şekilde hesaplanıyor:
Asgari Ücretle Değişecek 8 Ödeme: 2025 Yılına Özel Yeni Tutarlar
2025 yılı itibariyle asgari ücrette yapılacak artış, birçok ödeme kalemini doğrudan etkileyecek. Asgari ücretin yüzde 44 oranında zamlanmasıyla birlikte, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, sağlık sigortası primleri gibi pek çok ödeme yeniden hesaplanacak. İşte 2025'te yapılacak önemli değişikliklerle birlikte güncellenen ödeme tutarları:
1. İşsizlik Maaşı: 22 Bin 989 TL'ye Yükselebilir
İşsizlik maaşı, asgari ücretin yüzde 80'ini tavan ve yüzde 40'ını taban olarak dikkate alarak hesaplanıyor. 2024'te işsizlik maaşı 15 bin 989 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025'te asgari ücrete yapılacak yüzde 44'lük zam ile işsizlik maaşı tavanı 22 bin 989 TL'ye kadar yükselebilir. Bu artış, birçok işsiz vatandaşın hayatını olumlu yönde etkileyecek
2. Kıdem Tazminatı: Taban Tutarı 28 Bin 800 TL Olabilir
Kıdem tazminatı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 2024'te kıdem tazminatının tabanı 20 bin 002 TL olarak uygulanıyordu. Ancak 2025'teki yüzde 44'lük artışla birlikte, kıdem tazminatının tabanı 28 bin 800 TL'ye kadar çıkabilir. Bu durum, çalışanların kıdem tazminatı haklarını daha yüksek almasını sağlayacak.
3. Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi: 732 TL'ye Çıkabilir
2024 yılında GSS primi 509 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025'te asgari ücrete yapılacak artışla GSS primi de yeniden hesaplanacak. GSS primi, asgari ücretin yüzde 3'ü oranında arttığı için, 2025'te bu primin 732 TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu artış, sağlık sigortası ödemelerinde de önemli bir değişim yaratacak.
4. 65 Yaş Aylığı: 5 Bin 796 TL Olacak
2024'te 65 yaş aylığı 3 bin 993 TL olarak ödeniyordu. Yüzde 44'lük zamla birlikte, 2025'te 65 yaş aylığı 5 bin 796 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu artış, emeklilik yaşını doldurmuş ancak başka bir gelir kaynağı olmayan vatandaşlar için önemli bir destek sağlayacak.
5. Stajyer Maaşı: 7 Bin 338 TL'ye Yükseliyor
Stajyer maaşı, brüt asgari ücretin yüzde 30'u oranında ödeniyor. 2024'te stajyer maaşı 5 bin 096 TL olarak belirlenmişti. Yüzde 44'lük artışla, stajyerlerin maaşı 7 bin 338 TL'ye kadar çıkabilir. Bu artış, stajyerlerin daha yüksek gelir elde etmesine olanak tanıyacak.
6. Askerlik ve Doğum Borçlanması: 313 TL'ye Çıkacak
Askerlik ve doğum borçlanması için ödenen günlük ücret, asgari ücretin yüzde 32'sine denk geliyor. 2024'te bu ücret 213 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025'te asgari ücrete yapılacak zamla bu ücretin 313 TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu durum, özellikle borçlanma yapan bireyleri doğrudan etkileyecek.
7. Engelli Aylığı: 4 Bin 12 TL'ye Yükselecek
Engelli aylığı, yüzde 40-69 engellilik derecesi olanlar için ödenen bir yardımdır. 2024'te bu aylık en düşük 2 bin 792 TL olarak uygulanıyordu. Yüzde 44'lük artışla birlikte, engelli aylığı 4 bin 12 TL'ye yükselecek. Bu artış, engelli bireylerin yaşam standartlarını iyileştirebilir.