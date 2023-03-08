İŞKUR 73 İLDE TYP işçi alımı yapacak! En az 8.500 TL maaş! İlkokul mezunu 18-35 yaş arası herkes başvurabilir! GSB, hastane, okullara temizlikçi...
İŞKUR TYP alımları kaldığı yerden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Toplum Yararına Programlar kapsamında 73 şehirde binlerce personel alımı yapacağını duyurdu. En az ilkokul mezunu Toplum Yararına Programları (TYP) alım ilanları İŞKUR üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Peki, TYP alımları ne zaman yapılacak? GSB TYP alımı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...
08.03.2023 15:35 - Son Güncelleme: 08.03.2023 15:35
İŞKUR tarafından TYP kapsamında mezuniyet şartı olmadan ve sınavsız personel alımı yapılacak. Yayınlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı 73 ilde TYP alımı yapacağını duyurdu. Peki, TYP personel alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine TYP kapsamında personel alınacak. Peki alımlar hangi illerde olacak?