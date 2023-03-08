İŞKUR 73 İLDE TYP işçi alımı yapacak! En az 8.500 TL maaş! İlkokul mezunu 18-35 yaş arası herkes başvurabilir! GSB, hastane, okullara temizlikçi...

İŞKUR tarafından TYP kapsamında mezuniyet şartı olmadan ve sınavsız personel alımı yapılacak. Yayınlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı 73 ilde TYP alımı yapacağını duyurdu. Peki, TYP personel alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...