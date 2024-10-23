İŞKUR 107.240 işçi alımı yapacak! 23-31 Ekim başvuru ekranı açıldı: Çaycı, temizlikçi, şoför, acil tıp teknisyeni...

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanlar, farklı sektörlerde ve pozisyonlarda iş arayanlara kapı aralıyor. Temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya kadar birçok branşta iş fırsatları mevcut. İlgilenen vatandaşlar, e-şube üzerinden başvuru yapabilir.