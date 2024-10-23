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İŞKUR 107.240 işçi alımı yapacak! 23-31 Ekim başvuru ekranı açıldı: Çaycı, temizlikçi, şoför, acil tıp teknisyeni...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayışında olan vatandaşlar için geniş bir yelpazede iş ilanları sunmaya devam ediyor. Ekim ayı itibarıyla 107.240 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Çaycı, Acil Tıp Teknisyeni, Bulaşıkçı, Temizlik Personeli gibi birçok meslek grubundan ilanlar, iş arayanların dikkatini çekiyor.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 07:43 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 07:43
İŞKUR 107.240 işçi alımı yapacak! 23-31 Ekim başvuru ekranı açıldı: Çaycı, temizlikçi, şoför, acil tıp teknisyeni...

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanlar, farklı sektörlerde ve pozisyonlarda iş arayanlara kapı aralıyor. Temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya kadar birçok branşta iş fırsatları mevcut. İlgilenen vatandaşlar, e-şube üzerinden başvuru yapabilir.

İŞKUR 107.240 işçi alımı yapacak! 23-31 Ekim başvuru ekranı açıldı: Çaycı, temizlikçi, şoför, acil tıp teknisyeni...

Başvuru Nasıl Yapılır?

İş arayanların ilk olarak İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemi sonrasında aşağıdaki adımları izleyerek başvuru yapabilirsiniz:

İŞKUR 107.240 işçi alımı yapacak! 23-31 Ekim başvuru ekranı açıldı: Çaycı, temizlikçi, şoför, acil tıp teknisyeni...

İŞKUR Ana Sayfasına Giriş: iskur.gov.tr adresine gidin.
E-Şube Seçeneği: Sol taraftaki internet şubesi alanına tıklayın.
Açık İş İlanları: "İstihdam" ekranından açık iş ilanlarını aramak için aradığınız pozisyon, nitelik, beceri ve firma bilgilerini girin.
Özelleştirilmiş Arama: Çalışma yeri, meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi ekleyin.
Sonuçları Görüntüleme: "Ara" seçeneğine tıklayarak uygun ilanları görüntüleyin.

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