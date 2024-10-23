İŞKUR 107.240 işçi alımı yapacak! 23-31 Ekim başvuru ekranı açıldı: Çaycı, temizlikçi, şoför, acil tıp teknisyeni...

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanlar, farklı sektörlerde ve pozisyonlarda iş arayanlara kapı aralıyor. Temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya kadar birçok branşta iş fırsatları mevcut. İlgilenen vatandaşlar, e-şube üzerinden başvuru yapabilir.
Başvuru Nasıl Yapılır?
İş arayanların ilk olarak İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemi sonrasında aşağıdaki adımları izleyerek başvuru yapabilirsiniz:
İŞKUR Ana Sayfasına Giriş: iskur.gov.tr adresine gidin.
E-Şube Seçeneği: Sol taraftaki internet şubesi alanına tıklayın.
Açık İş İlanları: "İstihdam" ekranından açık iş ilanlarını aramak için aradığınız pozisyon, nitelik, beceri ve firma bilgilerini girin.
Özelleştirilmiş Arama: Çalışma yeri, meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi ekleyin.
Sonuçları Görüntüleme: "Ara" seçeneğine tıklayarak uygun ilanları görüntüleyin.