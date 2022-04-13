İŞKUR 106.197 işçi alacak! Formu dolduran iş başı yapacak! En az ilkokul mezunu 18-55 yaş arası anında başvurabilir! 3 ayda 325 bin kişi...

İŞKUR anında paylaştı. Son yayımlanan işe yerleştirme raporlarında yer alan bilgiye göre kurumun Nisan ayında 325 bin kişinin işe yerleştirildiği görülüyor. Bu ayın sonunda işçi alımı ilanları ile kamu ve özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları tek tek belli oldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Hazırlıklar için kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyuruyor.