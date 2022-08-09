Brent Petrol İNDİRİMİ GELİYOR! Mazot Benzin Akaryakıt indirimi son dakika var mı? 9 Ağustos benzin, motorin, LPG fiyatları kaç TL oldu?
Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Benzin, motorine indirim geldi mi? Sorusu merakla araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Benzin ve motorin fiyatları hakkında son gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı. Peki, 1 litre benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara İzmir benzine indirim mi geldi? Opet, Shell, BP, Total benzin litre fiyatları ne kadar? İşte konu hakkında tüm detaylar!
Benzin ve motorin fiyatlarında indirim var mı? Sorusu arama motorlarında sıkı bir şekilde araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan ardı ardına düşüşlerle akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Son olarak benzin ve motorin grubunda indirim yapıldı. Bu kapsamda yurt genelinde indirimli akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Peki, 8 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar!
6 Ağustos İstanbul Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.06 TL
İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.41 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 11.35 TL
6 Ağustos Ankara Akaryakıt Fiyatları
Ankara Benzin litre fiyatı: 20.17 TL
Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.46 TL
Ankara LPG litre fiyatı 11.37 TL
6 Ağustos İzmir Akaryakıt Fiyatları
İzmir Benzin litre fiyatı: 20.17 TL
İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.52 TL
İzmir LPG litre fiyatı 11.04 TL