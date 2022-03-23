İNG ve Akbank peş peşe duyurdu! Borcunuz varsa başvuru yapın! Bu bankalara kredi kartı veya kredi borcu olanlara müjde!

Borç kapatma kredisi ile kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma fırsatı sunan ING Bank ve Akbank, avantajlı oranlarını duyurdu. Ayrıcalıklı oranlardan yararlanarak bankalara borcu olanlara yeniden yapılandırma fırsatı sunuluyor. Kredi kartı veya kredi borçları için ayrı ayrı iki bankadan kullandırılacak kredilerin geri ödeme planlarının da bütçeye uygun şekilde yapılması sağlanabiliyor.