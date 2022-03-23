İNG ve Akbank peş peşe duyurdu! Borcunuz varsa başvuru yapın! Bu bankalara kredi kartı veya kredi borcu olanlara müjde!
Bankalara kredi kartı ya da kredi borcu olanlara Akbank ve ING'den fırsat dolu borç kapatma seçenekleri sunuyor. Bankalara olan borçlarını tekrardan yapılandırmak ve avantajlı oranlar ile geri ödemek isteyenlere ayrıcalıklar yayınlayan bankalar, makul faiz oranları ve rahat geri ödeme planları yardımıyla da kişilerin beklentilerini karşılamayı başarıyor. Geri ödeme planlarını bütçelerine göre yaparak kredi kartı ya da kredi borcu amacıyla yapılandırma üstünlükleri kullanılabilecek. Son dönemde bankalara borçları arttığı görülen çoğu vatandaş amacıyla her iki bankadan da yayılan borç kapatma kredileri büyük ilgi görmeye devam ediyor. İşte detaylar
Borç kapatma kredisi ile kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma fırsatı sunan ING Bank ve Akbank, avantajlı oranlarını duyurdu. Ayrıcalıklı oranlardan yararlanarak bankalara borcu olanlara yeniden yapılandırma fırsatı sunuluyor. Kredi kartı veya kredi borçları için ayrı ayrı iki bankadan kullandırılacak kredilerin geri ödeme planlarının da bütçeye uygun şekilde yapılması sağlanabiliyor.
👉ING Bank Vatandaşın Kredi Borçlarını Siliyor!
Borçlarını ödemekte zorlananlar için uygun oranlarla borç kapatma kredisi sağlayan ING Bank, %1,74'ten başlayan avantajlı faiz oranları ile Kredi Borç Transferi imkanı sunuyor.
Kredi borçlarını ING'ye taşımak suretiyle avantajlı faiz oranlarından yararlanacak kişilerin bu borçlarını çok daha rahat bir ödeme planı ile kapatmaları ve uygun vadelerle taksitlendirmeleri sağlanacak.