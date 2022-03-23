Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2 özel banka faizsiz hoş geldin kredisi başlattı! 5.000 TL anında yatıyor! Garanti Bankası, İNG bank sıfır faizli kredi kampanyası

2 özel banka faizsiz hoş geldin kredisi başlattı! 5.000 TL anında yatıyor! Garanti Bankası, İNG bank sıfır faizli kredi kampanyası

Nakit gereksinimleri her geride bıraktığımız gün çoğalan vatandaşlara faizsiz 5.000 TL'ye kadar nakit kredi veriliyor. Mart ayında Türkiye'nin önde gelen en büyük iki özel bankasından duyurulan faizsiz gereksinim kredileri ilaveten çoğu değişik avantaja da sahip. Dijital kanallar üzerinden başvurularını yapan bütün yeni müşterileri amacıyla bankalardan yayılan faizsiz tüketici kredisi ile bilhassa düşük tutarda nakit sorunu çekenlerin bütün gereksinimlerinin karşılanması hedefleniyor. Geri ödemelerini de makul ödeme koşullarında ve taksitlerle yaparak vatandaşların Mart ayında duydukları nakit gereksinimleri giderilecek! İşte 5 bin lira faizsiz tüketici kredisi veren o bankalar

takvim.com.tr
23.03.2022 08:56 - Son Güncelleme: 23.03.2022 08:56
2 özel banka faizsiz hoş geldin kredisi başlattı! 5.000 TL anında yatıyor! Garanti Bankası, İNG bank sıfır faizli kredi kampanyası

5.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi fırsatını duyuran Garanti BBVA ve ING Bank, yeni müşterileri için bu fırsatları sunuyor. Nakde sıkışanların kolaylıkla alabilecekleri krediler, uygun ödeme koşulları ve tamamen faizsiz olarak makul taksitlerle geri ödenebilmektedir. Bu sayede vatandaşın artan birçok ihtiyacı için faiz derdine düşmeden ihtiyaç kredisi kullanması sağlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 özel banka faizsiz hoş geldin kredisi başlattı! 5.000 TL anında yatıyor! Garanti Bankası, İNG bank sıfır faizli kredi kampanyası

👉Garanti BBVA 5.000 TL Faizsiz, Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olanlara özek faizsiz olarak 5.000 TL kredi ayrıca herhangi bir masraf olmadan talep edilebilecek.

2 özel banka faizsiz hoş geldin kredisi başlattı! 5.000 TL anında yatıyor! Garanti Bankası, İNG bank sıfır faizli kredi kampanyası

İlk defa Temassız Müşteri Olma Teknolojisi ile süreci tamamlayarak müşteri onayı alan vatandaşların, başvuru süresi içinde kredilerini talep etmeleri halinde faizsiz ve masrafsız olarak kredi kullanmaları sağlanacak.

2 özel banka faizsiz hoş geldin kredisi başlattı! 5.000 TL anında yatıyor! Garanti Bankası, İNG bank sıfır faizli kredi kampanyası

Garanti BBVA sadece dijital kanallar üzerinden kampanyaya katılacak kişiler için %0 faiz oranıyla 5 bin lira kredi verecek.

2 özel banka faizsiz hoş geldin kredisi başlattı! 5.000 TL anında yatıyor! Garanti Bankası, İNG bank sıfır faizli kredi kampanyası

Faizsiz kredi kampanyasına başvuru yaptıktan sonra, Garanti BBVA müşteri olma sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan kişiler 3 gün içinde faizsiz ve masrafsız kredi taleplerini iletmek zorundadır.

SON DAKİKA