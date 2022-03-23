2 özel banka faizsiz hoş geldin kredisi başlattı! 5.000 TL anında yatıyor! Garanti Bankası, İNG bank sıfır faizli kredi kampanyası
Nakit gereksinimleri her geride bıraktığımız gün çoğalan vatandaşlara faizsiz 5.000 TL'ye kadar nakit kredi veriliyor. Mart ayında Türkiye'nin önde gelen en büyük iki özel bankasından duyurulan faizsiz gereksinim kredileri ilaveten çoğu değişik avantaja da sahip. Dijital kanallar üzerinden başvurularını yapan bütün yeni müşterileri amacıyla bankalardan yayılan faizsiz tüketici kredisi ile bilhassa düşük tutarda nakit sorunu çekenlerin bütün gereksinimlerinin karşılanması hedefleniyor. Geri ödemelerini de makul ödeme koşullarında ve taksitlerle yaparak vatandaşların Mart ayında duydukları nakit gereksinimleri giderilecek! İşte 5 bin lira faizsiz tüketici kredisi veren o bankalar
23.03.2022 08:56 - Son Güncelleme: 23.03.2022 08:56
5.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi fırsatını duyuran Garanti BBVA ve ING Bank, yeni müşterileri için bu fırsatları sunuyor. Nakde sıkışanların kolaylıkla alabilecekleri krediler, uygun ödeme koşulları ve tamamen faizsiz olarak makul taksitlerle geri ödenebilmektedir. Bu sayede vatandaşın artan birçok ihtiyacı için faiz derdine düşmeden ihtiyaç kredisi kullanması sağlanacak.
👉Garanti BBVA 5.000 TL Faizsiz, Masrafsız İhtiyaç Kredisi
Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olanlara özek faizsiz olarak 5.000 TL kredi ayrıca herhangi bir masraf olmadan talep edilebilecek.