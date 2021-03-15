Bir düşüp bir çıkarak kafa kurcalıyor! Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin: Haziran ayından sonra en az...
Son dönemlerde inişli çıkışlı bir seyir izleyerek yatırımcısının kafasını karıştıran altın fiyatlarında son alış satış fiyatları merak ediliyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin 750 liraya yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 682,00 lira, Cumhuriyet altını 2.793,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,23 yükselişle 420,80 liradan işlem gördü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili flaş bir tahminde bulundu.
Altın fiyatlarında son aylarda yaşanan değişimler büyük ve küçük ölçekte yatırım yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar önem taşıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son yaptığı açıklamasında altın ve gümüş yatırımcısına önemli açıklamalarda bulundu. Memiş özellikle yaz aylarına dikkat çekerek o aylarda önemli değişimler yaşanacağını ifade etti.