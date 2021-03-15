Bir düşüp bir çıkarak kafa kurcalıyor! Altın fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin: Haziran ayından sonra en az...

Altın fiyatlarında son aylarda yaşanan değişimler büyük ve küçük ölçekte yatırım yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar önem taşıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son yaptığı açıklamasında altın ve gümüş yatırımcısına önemli açıklamalarda bulundu. Memiş özellikle yaz aylarına dikkat çekerek o aylarda önemli değişimler yaşanacağını ifade etti.