RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar için yeni emeklilik şartları tablosu A'dan Z'ye değişti SGK, EYT sonrası güncelledi!

İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar için yeni emeklilik şartları tablosu A'dan Z'ye değişti SGK, EYT sonrası güncelledi!

SGK tarafından yayınlanan EYT tablosuna göre, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler, sigortalılık süresi ve prim şartını doldurdukları anda yaş şartı aranmaksızın hemen erken emeklilik hakkı elde edeceklerdir. Bu kişiler, ilk işe giriş yılına göre en az 5000 prim günü, en fazla ise 5975 prim günü ile kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl prim şartı ile emekli olabileceklerdir.

04.04.2023 12:51 - Son Güncelleme: 04.04.2023 12:53
İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar için yeni emeklilik şartları tablosu A’dan Z’ye değişti SGK, EYT sonrası güncelledi!

Türkiye'de emeklilik şartları, yapılan yasal düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarihinde değiştirilerek, aranılan prim günü ve hizmet yılı şartına yaş şartı da eklenmiştir. Bu düzenleme sonrasında milyonlarca kişi emeklilik için gün sayarken yaş şartı nedeniyle bu hakkını kaybetmiştir. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi meclisten geçirilerek onaylanmış ve emeklilik sistemi ve şartları 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmıştır.

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İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar için yeni emeklilik şartları tablosu A’dan Z’ye değişti SGK, EYT sonrası güncelledi!

Kademeli emeklilik tablosu

İlk işe giriş tarihine göre belirlenmektedir. Buna göre, ilk işe giriş tarihi 2001 olan kadınlar 50, erkekler 52 yaşında emekli olabileceklerdir.

İlk işe giriş tarihi 2002 olan kadınlar 51, erkekler 53 yaşında emekli olabileceklerdir.

İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar için yeni emeklilik şartları tablosu A’dan Z’ye değişti SGK, EYT sonrası güncelledi!

İlk işe giriş tarihi 2003 olan kadınlar 52, erkekler 54 yaşında emekli olabileceklerdir. İlk işe giriş tarihi 2004 olan kadınlar 53, erkekler 55 yaşında emekli olabileceklerdir.

İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar için yeni emeklilik şartları tablosu A’dan Z’ye değişti SGK, EYT sonrası güncelledi!

İlk işe giriş tarihi 2001 olan kadınlar 50, erkekler 52 yaşında emekli olabilecekler. 2002 yılında işe başlayan kadınlar 51, erkekler 53 yaşında emekli olacaklar.

İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar için yeni emeklilik şartları tablosu A’dan Z’ye değişti SGK, EYT sonrası güncelledi!

Bu şekilde, işe giriş tarihi ne kadar geç ise emeklilik yaşı da o kadar yüksek olacak şekilde belirlenmiş.

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