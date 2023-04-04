İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar için yeni emeklilik şartları tablosu A’dan Z’ye değişti SGK, EYT sonrası güncelledi!

Türkiye'de emeklilik şartları, yapılan yasal düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarihinde değiştirilerek, aranılan prim günü ve hizmet yılı şartına yaş şartı da eklenmiştir. Bu düzenleme sonrasında milyonlarca kişi emeklilik için gün sayarken yaş şartı nedeniyle bu hakkını kaybetmiştir. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi meclisten geçirilerek onaylanmış ve emeklilik sistemi ve şartları 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmıştır.