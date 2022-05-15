İlk evini alacaklara müjde geldi! TOKİ’den 81 ilde 150 bin konut! 10 bin TL veren 400 bin TL’lik daireyi alıyor! 240 ay vadeli sabit taksit ödeme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısı sonrası ev almak isteyen vatandaşlara peş peşe müjdeler duyurmuştu. Yeni konutların yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman ayrıldığını belirten Erdoğan'ın açıklamaları sonrası projeden yararlanmak isteyenlerler detayları araştırmaya başladı. 81 ilde inşa edilmesi beklenen 150 bin konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli sabit taksit ödeme ile satışa sunulacak. Bu konutlar için İstanbul hariç diğer illerde hane gelirinin 10 bin TL'den fazla olmaması gerektiğini belirtelim. İşte detaylar...